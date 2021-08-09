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網激推5款高人氣卸妝新品！KANEBO卸妝油好清爽、Za高CP值

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▲▼夏季卸妝新品盤點。（圖／品牌提供）

▲做好卸妝清潔不僅避免毛孔堵塞，後續保養也更有效。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

大家都知道清潔對養護肌膚的重要性，但清潔可不只限於洗臉，卸妝也是關之一鍵，尤其近來防疫警戒降級，不少人外出次數增加、也恢復化妝習慣，卸妝卸得好，遠離粉刺、毛孔堵塞，後續保養也更有效。近來也有不少卸妝新品一推出就擁有高人氣，像是在日本拿下超過8個美妝獎項的KANEBO卸妝油，熱賣22年、CP值超高的Za卸粧蜜，都很值得入手。

▲▼夏季卸妝新品盤點。（圖／品牌提供）

KANEBO 清爽亮顏卸妝油 ，180ml，NT$1,250。

今年夏季在台灣全新上市的KANEBO清爽亮顏卸妝油，光是2021上半年就獲得最佳美妝8個以上獎項，包含日本@cosme口碑評價5.4顆星，更被讚為「清爽卸妝油」。添加分子含量低的輕質油搭配複合洗淨、保濕成分，防水彩妝也可輕鬆卸妝，超快卸淨力不殘留肌膚表面。

▲▼夏季卸妝新品盤點。（圖／品牌提供）

Dior 精萃再生玫瑰卸妝霜，150ml，NT$3,350。

Dior頂級保養系列「精萃再生玫瑰」一口氣推出4款潔顏新品，全都注入岡維拉玫瑰 22 種微營養素的修護能量，其中「精萃再生玫瑰卸妝霜」蘊含玫瑰凝蠟與玫瑰精華油成份，細緻霜狀質地一抹瞬間化為精華油，完整包覆溶解油脂髒污及彩妝，與清水接觸即能快速乳化，溫和潔淨肌膚，並使肌膚柔嫩絲滑。

▲▼夏季卸妝新品盤點。（圖／品牌提供）

自然美 超效保濕按摩卸妝膏，125g，NT$1,380。

以ECOCERT有機認證椰子油為基底，添加薰衣草、艾草等天然精油成分，溫和親膚無負擔，更首創將BCME雙向乳化科技運用在卸妝膏劑型中，可快速乳化，同時卸除油性及水性彩妝，並能深層清潔毛孔，結合「卸妝、潔顏、按摩、保養」4種功效，快速不費力，還能留給肌膚清爽保濕感。

▲▼夏季卸妝新品盤點。（圖／品牌提供）

Za 卸粧蜜，100ml，NT$140。

以高CP值獲得許多人喜愛、默默熱賣22年的Za卸粧蜜，今年推出全新進化升級版，卸淨力和保濕力同步提升，且洗卸2合一，能快速卸除臉部彩妝，獨特凝膠質地，加水沖洗時會轉成泡沫狀，能深入清潔毛孔髒污，洗後清爽水嫩不緊繃。

▲▼夏季卸妝新品盤點。（圖／品牌提供）

霓淨思 積雪草B5舒敏卸妝水，300ml，NT$550。

霓淨思「積雪草B5修護純粹系列」今年推出全新卸妝水，讓全系列更完整。延續極簡保養的精神，控制在9種必要成份，運用獨特「微胞淨膚科技」，可高效清潔同時不傷害肌膚天然屏障，溫和清潔不殘留，且添加高濃度95%積雪草苷草、維他命原B5，舒緩敏感不適，幫助肌膚維持Q彈水潤。

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關鍵字：

保養, 護膚, 卸妝, 清潔, 潔顏, 洗卸合一, 新品, 盤點

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