明明很聰明卻愛裝傻的5大星座！射手躲麻煩、Top 2看破不說破

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

俗話說「人不可貌相」，一個人的性情、聰明才智都不是光看外表就能隨意看透的，像是有些人看起來很冷酷，但其實很熱情，也有些人看起來傻呼呼的，但可能只是裝的，實際上卻很聰明伶俐。像是以下5個星座就是明明智商很高，卻喜歡裝傻的代表，快來看看你身邊有多少人上榜了？

Top 5：射手座



總是無拘無束、大大咧咧的射手座常給人好矇騙、傻萌印象，實際上他們很聰明，觀察力和推理能力都很好，有時候看一眼就知道別人想幹嘛，但他們很討厭麻煩事，所以喜歡用裝傻來逃避麻煩，對他們來說能自由自在玩樂是最重要的，而難處理的事能躲就躲是最好的，

Top 4：巨蟹座



別看巨蟹座總是一副溫柔體貼、顧家乖乖牌的模樣，其實他們很會扮豬吃老虎，他們反應並不遲鈍，甚至是很敏銳的，且記憶力很好，只是平時很願意裝傻，顯得自己沒有攻擊性，但一旦他們感覺受到威脅，防衛心態很強的他們，就會立刻反過來「吃」了對方。

Top 3：天蠍座



表面上看起來文靜的天蠍座，內心其實有著充沛的活動力，而且屬於讓人又愛又怕的腹黑代表星座之一。他們很聰明，心思又縝密，當他們在籌謀些計畫時，旁人很難看透，裝傻更是難不倒他們，就算現在看起來很平和，但下一秒就能把你帶入圈套裡。

Top 2：摩羯座



給人嚴謹沈穩印象的摩羯座，也是另一個腹黑代表星座，屬於看破不說破的類型。他們腦子很機警，思緒很周密且深沉，表面上看起來好像什麼都不懂，但其實他們什麼都懂，只是不顯露出來，讓周遭的人以為他們很傻很死板，但他們可能早就在心裡笑你看不透。

Top 1：水瓶座



性格善變、思緒跳躍的水瓶座，本來就給人覺得捉摸不透的感覺，讓人覺得他們常常在狀況外，但其實他們頭腦靈敏之餘又善於觀察，分析、綜合能力也很強，自己一個人也能掌握很多事、把生活過得很好，但因為他們喜歡隱藏自己，所以很少人知道水瓶其實非常聰明。

►最愛「把分手掛嘴邊」的4大星座！天秤只是想被哄、獅子不想輸



►超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派



►男人都喜歡像貓的女生？4個「戀愛冷知識」幫你更快脫單