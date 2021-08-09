訂製專屬愛情鎖吊墜　APM MONACO鎖在哪都時髦

▲模特兒佩戴多個APM MONACO「愛瘋樂」系列個人訂製吊墜鎖。（圖／APM MONACO提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

摩納哥品牌APM MONACO近日推出「愛瘋樂」（FUN CRAZY LOVE）系列新品，主打接受個人訂製的吊墜鎖，可自由選擇想要鐫刻的字母於鎖頭上，凸顯個人特色，且按下側邊的小按鈕即可輕鬆解鎖，能將此個性吊墜扣在任何想裝飾的地方，實用度大增。

▲APM MONACO LOVE裝飾鎖造型項鍊（左）約14,800元，字母鎖造型項鍊約6,900元。



APM MONACO訂製吊墜鎖有不同尺寸，大尺寸為LOVE吊墜鎖，上面有鑲嵌閃亮鋯石的LOVE字樣，抑或訂製專屬的字母、數字或符號；另有小巧的A至Z的字母吊墜鎖，兩款均可串在不同長度的鍊結上，創造霸氣的疊戴效果。同屬愛瘋樂系列的鑲石流星拉環鍊條項鍊、螢光色靈蛇造型首飾，都是高調搶眼之作。

▲APM MONACO鑲石流星拉環鍊條項鍊，10,000元。





▲APM MONACO螢光綠靈蛇開口手鐲，10,000元。



首飾不僅能戴在身上，還能為配件增添亮點，丹麥品牌Pandora從深受歡迎的皇冠O項鍊為出發點，延伸出包包扣環與鑰匙扣環，可再串上心儀的串飾，展現個性宣言，甚至可以將心型扣環勾在皮帶環上，賦予配件全新風貌。

▲Pandora推出鑰匙扣環，可串上喜歡的小吊飾。（圖／翻攝Pandora IG）



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