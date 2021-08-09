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Jennie撞衫潤娥網一面倒「她贏了」　激短洋裝下黑絲襪美腿辣翻

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▲潤娥、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代潤娥（右）撞衫「人間香奈兒」Jennie 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK出道滿5週年，其中人氣團員Jennie在IG上曝光全新造型，身穿一套純白短洋裝露出纖長美腿，蓬蓬袖設計更是夢幻破表。不過眼尖網友也發現，少女時代成員潤娥早已經搶先穿上該套裙裝，但可惜在呈現方式較為簡單，氣場明顯輸了。

▲潤娥、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie身穿丹麥獨立設計師品牌Cecilie Bahnsen洋裝 。（圖／翻攝自IG）

「人間香奈兒」Jennie在IG擁有超過4900萬粉絲，為迎接BLACKPINK5週年，她身穿丹麥獨立設計師品牌Cecilie Bahnsen洋裝擺拍，巨大的蓬蓬袖剪裁成為吸睛亮點，Jennie駕馭起來絲毫不費力，宛如洋娃娃般可愛。此外，Jennie巧妙佩戴香奈兒髮箍於脖子上成為點睛之筆，在簡潔衣著中注入亮點，接著以黑絲襪加持，一雙傲人美腿一覽無遺，舉手投足電力十足。

▲潤娥、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥早在5月就穿著同款 。（圖／翻攝自IG）

小眾品牌Cecilie Bahnsen擅長以浪漫主義詮釋洋裝，誇張的蓬蓬袖就屬旗下經典設計，眼尖網友也發現，少女時代成員潤娥早在5月底就已經搶先演繹一波。雖然高辨識度造型令人印象深刻，卻與Jennie搭配方式有極大不同，潤娥選擇直接露出美腿，同時也沒有項錬飾品點綴，相對而言就比較單調，在兩大女神撞衫對比之下，網友紛紛表示：「Jennie搭配真的更勝一籌」、「Jennie氣場直接秒殺」。

關鍵字：

Jennie, 潤娥, 少女時代, BLACKPINK, 人間香奈兒, Cecilie Bahnsen

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