Lisa大削肩上衣「直角肩＋螞蟻腰」齊發　Jisoo罕見「亞麻金」髮色美翻

▲BLACKPINK迎來出道5週年。（圖／翻攝自Lisa微博）



記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK於8日迎來出道5週年，成員們各自在IG上發文慶祝，並開直播與粉絲互動，Lisa於影片中穿著大削肩上衣，「直角肩＋螞蟻腰」齊發，Jisoo則是以「亞麻金」新髮色亮相，獲粉絲們一致讚賞：「新髮色美翻」、「窒息了！」Jennie與Rosé分別綁起了瀏海辮子和雙馬尾，俏皮登場，全員合體畫面太美。

Lisa於直播以及日前Po出的幕後照中皆以大削肩的上衣造型亮相，招牌的直角肩與螞蟻腰狂炸，相當火辣，同時又不改她俏皮的本色，直播上Lisa還在頭上綁起兩球「小惡魔角」，配上回歸的妹妹頭瀏海與灰綠調金髮色，完全是只有Lisa才撐得起的造型，並在直播裡「花式比心」環節裡做出了高難度比心動作，把粉絲們都電翻了。

▲Lisa的大削肩服裝造型。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



相對較少嘗試淺髮色的Jisoo，長久以來幾乎都以黑髮、棕髮為主，近日罕見染了一頭霧感亞麻金髮，瞬間從甜美風格轉換成混血Bad Girl路線，被粉絲讚爆：「新髮色美翻」、「我快窒息了！」直播裡呈現微霧感栗子色，不過在成員自拍照裡，看起來則更淺。

▲Jisoo罕見染了淺髮色，大獲好評。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__、@roses_are_rosie）



Jennie直播當日則是以學院風MIU MIU上衣搭配少女感高馬尾，並將瀏海綁成兩條細細的辮子，垂墜於臉頰旁，剛好可以抓起來把玩，成為了她向粉絲「比心」的小道具，畫面可愛爆棚；Rosé也走超逆齡風格，綁起雙馬尾彷彿瞬間變成了小女孩，不過身上短版Crop Top讓她纖細的水蛇腰展露無疑，性感收尾。

►朴敘俊又曬新鞋！「年度鞋王」搶先上腳帥翻 不愧是鞋頭一哥

►歐陽娜娜「五五身」災難穿搭現身機場 背「愛馬仕包」也無法挽救