fb ig video ETtoday search mobile

2.5億粉絲美國名媛「高調上身全空」　抹滿金粉銷魂美照狂吸讚

>

▲Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

知名美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner）將在10日迎來24歲生日，她小小年紀就已經被美國《富比士》雜誌評選為時尚界最具影響力的名人之一，並擁有個人美妝品牌Kylie Cosmetics 。此次凱莉詹娜在IG上釋出大片宣傳全新的彩妝系列，她不惜裸上身出鏡，用雙手遮住重點部位，並且全身抹上了金粉，讓網友看呆。

凱莉詹娜在IG擁有超過2.5億追蹤者，每每曝光新動向都是網友矚目焦點，為迎接24歲生日，她在個人品牌推出24k生日彩妝系列，並親自上陣宣傳。凱莉詹娜赤裸上身露出纖細S曲線，全身僅穿了一條比基尼泳褲，尺度相當大膽，並且在身上抹滿金光閃閃的亮粉，呈現出璀璨的眼影效果，以雙手遮住重點部位，傳遞性感氣息。

▲Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲Kylie Jenner品牌 24k生日彩妝系列印製自己的美照   。（圖／翻攝自IG）

隨著鏡頭近距離捕捉，凱莉詹娜以一貫的煙燻眼妝搭配金色亮片眼影增添氣場，並以唇線勾勒嘴部輪廓，更將此次美照印製在系列彩妝盤中，順勢成為話題。

▲Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲Kylie Jenner 。（圖／CFP）

▲Kylie Jenner 與饒舌歌手Travis Scott所生的三歲女兒Storm。（圖／CFP、翻攝自IG）

凱莉詹娜的美妝品牌市值已經突破3百億台幣，是不折不扣的富婆，她也一向維持大膽作風，坐在LOUIS VUITTON路易威登（LV）精品包中擺拍是家常便飯，就連與饒舌歌手Travis Scott所生的三歲女兒Stormi行頭也很驚人，先前一家三口出席頒獎典禮時，Stormi就腳踩一雙 Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High「倒勾」童鞋版本，因為鞋款還未發售，便成為全球首個穿上該重磅聯名的孩子。

關鍵字：

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics , IG, Travis Scott

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

鹹魚翻身！專家曝「3星座」8月貴人運爆棚，要什麼有什麼

鹹魚翻身！專家曝「3星座」8月貴人運爆棚，要什麼有什麼

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

日本爆紅「麵包心測」秒看出你的「現實困境」　愛吃吐司者必須更有耐心 「睡太久」也會加速老化　4個小習慣讓你看起來年輕10歲 誠品南台灣最大書店拍板！　6千坪賣場進駐台南鹽埕 奧斯塔羅12星座一周運勢0809-0815　牡羊貪便宜就吃虧、金牛壓力爆增 男人都喜歡像貓的女生？4個「戀愛冷知識」幫你更快脫單 百元拯救超亂房間！IKEA、無印良品收納神物TOP 7　衣服雜物秒歸位 小資族不再月光！善用「50、30、20」法則無痛存錢　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面