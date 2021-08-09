2.5億粉絲美國名媛「高調上身全空」　抹滿金粉銷魂美照狂吸讚

▲美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

知名美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner）將在10日迎來24歲生日，她小小年紀就已經被美國《富比士》雜誌評選為時尚界最具影響力的名人之一，並擁有個人美妝品牌Kylie Cosmetics 。此次凱莉詹娜在IG上釋出大片宣傳全新的彩妝系列，她不惜裸上身出鏡，用雙手遮住重點部位，並且全身抹上了金粉，讓網友看呆。

凱莉詹娜在IG擁有超過2.5億追蹤者，每每曝光新動向都是網友矚目焦點，為迎接24歲生日，她在個人品牌推出24k生日彩妝系列，並親自上陣宣傳。凱莉詹娜赤裸上身露出纖細S曲線，全身僅穿了一條比基尼泳褲，尺度相當大膽，並且在身上抹滿金光閃閃的亮粉，呈現出璀璨的眼影效果，以雙手遮住重點部位，傳遞性感氣息。

▲Kylie Jenner品牌 24k生日彩妝系列印製自己的美照 。（圖／翻攝自IG）

隨著鏡頭近距離捕捉，凱莉詹娜以一貫的煙燻眼妝搭配金色亮片眼影增添氣場，並以唇線勾勒嘴部輪廓，更將此次美照印製在系列彩妝盤中，順勢成為話題。

▲Kylie Jenner 與饒舌歌手Travis Scott所生的三歲女兒Storm。（圖／CFP、翻攝自IG）

凱莉詹娜的美妝品牌市值已經突破3百億台幣，是不折不扣的富婆，她也一向維持大膽作風，坐在LOUIS VUITTON路易威登（LV）精品包中擺拍是家常便飯，就連與饒舌歌手Travis Scott所生的三歲女兒Stormi行頭也很驚人，先前一家三口出席頒獎典禮時，Stormi就腳踩一雙 Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High「倒勾」童鞋版本，因為鞋款還未發售，便成為全球首個穿上該重磅聯名的孩子。