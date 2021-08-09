星巴克情人節限定「法式泡芙風味那堤」　加碼柴柴對杯「嘴手都甜甜」

▲解封降級，星巴克也在情人節推出限定飲品。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入秋天，馬上迎來情人節，在「陪伴」意義特別巨大的今年，星巴克也應景的推出情人節限定飲品「法式泡芙風味那堤」，有酸甜的草莓與甜蜜的巧克力2種口味，搭配帶來苦味回甘的濃縮咖啡，豐富的滋味像極了愛情，花上時間喝杯咖啡相伴聊天，或許就是今年最值得珍惜的幸福。另加碼開賣超可愛的柴柴、貓貓對杯，即便不在身邊也能用心思念。

由南韓開發首賣，在台推出便受到歡迎的法式泡芙風味星冰樂，概念來自於美味甜點法國奶油泡芙，台灣星巴克在情人節前夕轉換風味，結合濃縮咖啡，8／11推出二款情人節氛圍的新品「法式草莓泡芙風味那堤」與「巧克力泡芙風味那堤」，延續星冰樂的滑順口感，不論是草莓的酸甜，還是巧克力的香甜，再加上一點苦味咖啡的大人感，都能呈現不同的愛情滋味。

▲法式草莓與巧克力泡芙風味那堤，售價145元起。

若想讓相聚時光更豐富，官方也推薦2款應景甜點，包括一推出就熱賣的「巧克力生吐司」，是早餐銷售排行第一名，主打以法芙娜巧克力為原料，並加入了烘烤後會呈現半融狀態的巧克力片；經典「岩漿巧克力蛋糕」，加熱後表面酥香，內層則是溫熱鬆軟的英式布丁蛋糕體，切開來流出的深黑濃郁的巧克力岩漿也很有瞬間看頭。

▲巧克力生吐司，售價60元；巧克力熔岩蛋糕，售價90元。

而以受歡迎的柴犬、賓士貓作為設計發想，推出的超可愛馬克杯，圓潤的杯身讓人捧在手心，不管是貓派、狗派都想一次擁有，超療癒的外型無論怎麼搭配成對杯都很適合，即便情人不能時時刻刻在身邊，也能用它與對方久久相伴。

▲淘氣小貓馬克杯與別出星柴馬克杯，單杯售價650元。

▲品牌隨身小背包，售價580元起。

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