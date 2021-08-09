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影后劉嘉玲代言東森自然美　化身四季女神大談美力哲學

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▲▼影后劉嘉玲代言東森自然美　化身四季女神大談美力哲學。（圖／業者提供）

▲影后劉嘉玲代言東森自然美。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

影后劉嘉玲正式成為東森自然美全球代言人，並化身四季女神在近期官方釋出的首播宣傳片中，大談因應不同季節的「美力哲學」。從影數十年累積實力與美麗的歷程，鞏固劉嘉玲的天后地位屹立不搖，強大氣場充分展現女性在人生各階段不同的美麗樣貌，透過這次代言東森自然美，帶領大家領略品牌自然就是美的魅力，傳遞女力希望，展開全新寵膚篇章。 

▲▼影后劉嘉玲代言東森自然美　化身四季女神大談美力哲學。（圖／業者提供）

▲劉嘉玲優雅高貴的氣場為女性帶來正能量，隨著大自然四季變化調整保養重點是她的凍齡秘訣。

劉嘉玲近期首度獨挑大樑主持綜藝節目《對照記》，邀請眾多不同領域的女性對談，挖掘出專屬各種視角之美，節目動向頗受各界關注。時逢50周年的東森自然美特別冠名贊助表示支持，雙方對於將生活品味化成對美麗的堅持理念不謀而合，遂促成這波代言合作，鼓勵女性在為人生夢想奮鬥、努力不懈的過程中，也別忘了要懂得寵愛自己。

劉嘉玲優雅從容的高貴氣場及絕美凍齡的形象，為女性帶來滿滿正能量，總以好奇的眼光，不斷探索、學習擁抱新鮮事物的劉嘉玲，曾在《對照記》中透露：「人生不可能完美，要懂得接受自己的美，美是做自己，更是源源不絕的爆發力，女人在每個階段對自己有足夠的了解、足夠信心，就會散發不同的美，當我走到這個年齡，我比以前更漂亮、更開心、更能接受自己！」

▲▼影后劉嘉玲代言東森自然美　化身四季女神大談美力哲學。（圖／業者提供）

▲劉嘉玲首波東森自然美代言系列將以家用「胜肽水光微導系列」出發。

事實上，劉嘉玲維持凍齡的秘密是她自有一套保養心法，基本概念如同影片闡述：「春天肌膚煥新、夏日透潤淨白、秋天修敏養護、入冬活化滋養」，她認為隨著大自然四季氣候變化不同，保養也要隨著有所調整；而劉嘉玲也很熱衷運動，並鍾情SPA美容，她曾在社交平台上有感而發：「保養是一種文化、一種內涵，是一種幸福的能力，更是一種熱愛生活的態度。」因此即使生活與工作再忙再累，也是要適時地享受一下自然美。據了解，劉嘉玲與東森自然美的首波代言系列，將從家用「胜肽水光微導系列」出發，讓民眾有機會一窺劉嘉玲的居家Home Spa保養4步驟。

東森自然美50年來秉持著「自然就是美」的堅定理念，以照顧女性從頭到腳、由裡到外的美麗為出發點，致力打造出最符合台灣女性需求的全方位美學，涵蓋美甲、美睫、美容的一站式服務，並以進駐五星級飯店作為拓點一大策略，課程及服務精緻度全面升級，提供美容SPA一站式旅行，每間五星飯店各有其特色與美學風格，展現頂級尊榮的貼心寵愛。

▼影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

關鍵字：

東森自然美, 劉嘉玲, 影后

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