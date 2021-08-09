fb ig video ETtoday search mobile

注意！「5個習慣」讓頭髮掉不停，原來喜歡喝冷飲也中鏢

>

▲▼注意！「5個習慣」讓頭髮掉不停 。（圖／Unsplash）

▲想要避免掉髮，冰冷飲食要少吃。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

疫情在家時間變多，不少人發現掉髮情況變嚴重，中醫師表示，當身體健康，頭髮當然也會健康，但若是身體臟腑出現問題，也會反映在毛囊和頭髮，想要留住豐盈秀髮，以下5個習慣請盡量避免。

#少喝酒

研究指出酒精需消耗B1來進行代謝，容易造成疲倦虛弱，不只如此，酒精也會影響身體對B3、B9與B12的吸收。維他命B能夠幫助製造紅血球及身體合成蛋白質，是幫助生髮的關鍵。

▲▼注意！「5個習慣」讓頭髮掉不停 。（圖／Unsplash）

#經常吃冰冷食物

夏季不免常喝冰飲，但是冰冷食物會讓毛囊受到刺激而收縮，依中醫觀點來看，喜歡吃冰會使身體末梢循環不良，導致氣血不足，當氣血不足時，頭髮自然掉得快。

#頭髮沒吹乾就睡

頭髮處於濕髮狀態是最脆弱的時候，不少人頭髮沒吹乾就大力梳頭，這樣的拉扯會導致頭髮斷裂，也有人頭髮只吹半乾就睡覺，出汗潮濕會使細菌藏在髮根內，也會對毛囊造成傷害，所以除了做好日常清潔外，頭髮一定要吹全乾。

▲▼注意！「5個習慣」讓頭髮掉不停 。（圖／Unsplash）

#過度節食減肥

很多人減肥不只戒碳水化合物，更是戒油脂，這樣一來會導致脂肪酸不足，使秀髮變得脆弱，頭皮油脂分泌失衡，導致頭皮出狀況，落髮也跟著來。

#沒有梳頭髮習慣

不少女生懶得梳頭，梳頭不僅能幫頭皮按摩，還能使髮絲柔順，避免拉扯讓頭髮掉更多，建議挑選一把好梳子讓頭髮不容易打結，另外綁頭髮也千萬不要綁得太緊，過度拉扯容易造成外力傷害。

►鹹魚翻身！專家曝「3星座」8月貴人運爆棚，要什麼有什麼

關鍵字：

掉髮, 落髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

鹹魚翻身！專家曝「3星座」8月貴人運爆棚，要什麼有什麼

鹹魚翻身！專家曝「3星座」8月貴人運爆棚，要什麼有什麼

日本爆紅「麵包心測」秒看出你的「現實困境」　愛吃吐司者必須更有耐心 「睡太久」也會加速老化　4個小習慣讓你看起來年輕10歲 誠品南台灣最大書店拍板！　6千坪賣場進駐台南鹽埕 奧斯塔羅12星座一周運勢0809-0815　牡羊貪便宜就吃虧、金牛壓力爆增 百元拯救超亂房間！IKEA、無印良品收納神物TOP 7　衣服雜物秒歸位 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 夏綠蒂公主捧蝴蝶畫面太美　穿230元平價衫親近大自然

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面