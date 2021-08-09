注意！「5個習慣」讓頭髮掉不停，原來喜歡喝冷飲也中鏢

▲想要避免掉髮，冰冷飲食要少吃。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

疫情在家時間變多，不少人發現掉髮情況變嚴重，中醫師表示，當身體健康，頭髮當然也會健康，但若是身體臟腑出現問題，也會反映在毛囊和頭髮，想要留住豐盈秀髮，以下5個習慣請盡量避免。

#少喝酒

研究指出酒精需消耗B1來進行代謝，容易造成疲倦虛弱，不只如此，酒精也會影響身體對B3、B9與B12的吸收。維他命B能夠幫助製造紅血球及身體合成蛋白質，是幫助生髮的關鍵。

#經常吃冰冷食物

夏季不免常喝冰飲，但是冰冷食物會讓毛囊受到刺激而收縮，依中醫觀點來看，喜歡吃冰會使身體末梢循環不良，導致氣血不足，當氣血不足時，頭髮自然掉得快。

#頭髮沒吹乾就睡

頭髮處於濕髮狀態是最脆弱的時候，不少人頭髮沒吹乾就大力梳頭，這樣的拉扯會導致頭髮斷裂，也有人頭髮只吹半乾就睡覺，出汗潮濕會使細菌藏在髮根內，也會對毛囊造成傷害，所以除了做好日常清潔外，頭髮一定要吹全乾。

#過度節食減肥

很多人減肥不只戒碳水化合物，更是戒油脂，這樣一來會導致脂肪酸不足，使秀髮變得脆弱，頭皮油脂分泌失衡，導致頭皮出狀況，落髮也跟著來。

#沒有梳頭髮習慣

不少女生懶得梳頭，梳頭不僅能幫頭皮按摩，還能使髮絲柔順，避免拉扯讓頭髮掉更多，建議挑選一把好梳子讓頭髮不容易打結，另外綁頭髮也千萬不要綁得太緊，過度拉扯容易造成外力傷害。

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