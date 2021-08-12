8月書單推薦！你就好好當你自己，把日子過成喜歡的樣子

文／職場人

又到了每個月最期待的書單推薦，自微解封之後，職場人的生活應該也陸續恢復如常，編輯8月特別挑選了許多心靈、生活面的書籍推薦給大家，一起重新找回生活秩序，不要把時間浪費在細微末節的事上！

推薦書單1：《給自己按讚》

滑著社群軟體不斷地送出「讚」，對別人大方卻對自己格外嚴苛？不要光給別人按讚，也要《給自己按讚》，1分鐘提升自我肯定感的33個技巧，關愛自己不只是提升自我肯定，也會讓你所見的事物變得不同，甚至更靈活地運用見解與觀點來最出最佳選擇。

推薦書單2：《如何避開地雷股》

防疫期間有不少職場人都開始研究投資領域，但是光靠自己做功課還是會有盲點，推薦《如何避開地雷股》一書，作者葉銀華追蹤地雷股20多年，掌握4大類公司治理風險與9大警訊指標，教你如何提早發現投資陷阱，並且找到好公司為你賺錢！（功課沒有做完整前，不要輕易進場）

推薦書單3：《從1%的選擇開始，聚焦人生最重要的事》

每天忙得天昏地暗，總覺得自己在過著別人的人生，《從1%的選擇開始，聚焦人生最重要的事》每天花7分鐘，用7個最基本的問題找回人生最重要的事，你不需要大刀闊斧顛覆自我，一樣能找回令自己舒適、自信的狀態。（重新改版後，書封更美超值得收藏）

推薦書單4：《不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子》

《不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子》是一本寫給成年人的人生處方箋，因為社會的目光、他人定義的成功模樣，我們至今浪費了多少心思和時間，只為了在別人眼中看起來過得很好？活在網路世代，人與人之間的社交關係看似緊密，我們卻依然感到寂寞，甚至變得更加焦慮。是時候，讓生活的選擇權回歸到自己手上了！

推薦書單5：《你就好好當你自己》

《你就好好當你自己》是歌手璽恩的新書，「我們都想要成為更好的自己，卻時常在更好以後迷失了自己。」不是只有完美了才能被愛，社會的框架、他人的期待、自我的恐懼、過去的傷害都是阻攔你「成為自己」的4堵高牆，一起來練習傾聽自己、接納自己、喜歡成為現在的你吧！

推薦書單6：《每天最重要的2小時》

埋頭苦幹對你來說是家常便飯，但它可能不是最好的辦法！《每天最重要的2小時》由神經科學家教你5種有效策略，打造心智最佳狀態，完成當日關鍵工作，擺脫被工作追趕的窒息感！

推薦書單7：《人生很貴，請別浪費！》

職場、人生、愛情......，儘管要忙的事情那麼多，也絕對不要選擇將就。三十而「立」、四十不「膩」， 《人生很貴，請別浪費！》是一本都會女性必看的現代生存守則，從都會女性的角度，剖析社會現況，社會薄情但你可以讓自己活得很溫情。

推薦書單8：《解讀數據的技術》

疫情影響，不少產業都紛紛加入電商行列，行銷法則、數據分析等課程也變得更加熱門，如果你也想讀懂消費者行為背後的需求原因，讓數據變現可參考《解讀數據的技術》一書，由韓國星巴克第一數據科學家來教你讀懂數據必問的10道題！

推薦書單9：《世界最強顧問的6堂說話課》

不擅長簡報發表？略懂主管想說的事，卻又不是完全理解？你不是沒說話天賦，而是少了人引導你說話技巧，推薦《世界最強顧問的6堂說話課》書中共有41個技巧，從重點開始說，重新排列你的「說話順序」，讓對方聽得頻頻說好！

推薦書單10：《高效人生的清單整理術》

生活有百萬種選擇，我們該怎麼選擇？讓第10本推薦書籍《高效人生的清單整理術》來幫你一把，書中分享成功人士都是如何製作清單的，一表在手就可以做完所有事，工作、生活、理財通通搞定。

以上10本書推薦給大家，如果想看更多讀書心得可追蹤職場人粉專或職場人Instagram哦！

Source：博客來

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