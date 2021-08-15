12位「30+」男星個個顏值耐打！王凱、羅雲熙　眼神就把你迷倒

文／妞新聞

上次介紹過95後小鮮肉男星、90後男神陣容，這次要來介紹30歲以上的陸劇男星們！隨著年紀的增長，演技跟神態都散發一種從容感，有餘裕的同時顏值還是很耐打，用個眼神就能把人迷倒，成熟男人的魅力更不容小覷啊！

1.胡歌

▲童年男神胡歌（圖／胡歌＠微博）

1982年生的胡歌，可以說是大家的童年男神吧！2005年《仙劍奇俠傳》的李逍遙成為大家心中的美少年，後續的《天外飛仙》、《少年楊家將》、《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》、《神話》等劇也都是大熱劇，雖然胡歌因為車禍受傷，但表現和人氣不減反增，後期開始轉型成實力派演員，《偽裝者》、《琅琊榜》等更是大爆款劇，胡歌可以說是越來越有魅力，目前還有一部與王家衛導演合作的《繁花》待播中，讓人超期待啊！

2.王凱

▲王凱有實力又有顏值（圖／王凱kkw＠微博）



同樣也是1982年生的王凱，2006年因《寒秋》出道，拍攝了許多電視劇後，終於憑藉《偽裝者》、《瑯琊榜》和《他來了，請閉眼》等火熱劇迎來高峰，總算是熬出頭被大家看見，之後的《歡樂頌》、《如果蝸牛有愛情》、《大江大河》系列也大受好評，有實力又有顏值就不怕被埋沒啊！

3.徐正溪

▲徐正溪有高顏值的外貌（圖／徐正溪JeremyJones ＠微博）

1985年生的徐正溪，高顏值的外貌和身材以模特兒身份出道，進而開始往演員發展，演過多部電視劇和電影《把愛搶回來》、《愛情睡醒了》、《愛情故事》、《關人7事》、《畫皮之真愛無悔》、《青春斗》等，其中最讓人印象深刻的就是《獨孤天下》的宇文護了，徐正熙還有多部待播陸劇，期待他的表現啊！

4.陳偉霆

▲陳偉霆演出許多爆紅陸劇（圖／William威廉陳偉霆＠微博）



1985年生的陳偉霆，雖然是香港人，但從2013年開始進軍中國發展，也演出多部膾炙人口的電視劇，更因為《老九門》和《醉玲瓏》等爆款劇大爆紅，《南方有喬木》、《橙紅年代》、《侍神令》中的表現也相當不錯，目前還有一部《斛珠夫人》正在待播中！

5.李易峰

▲李易峰有「國民校草」的稱號（圖／李易峰＠微博）

1987年生的李易峰，2007年因參加選秀比賽《加油好男兒》而正式出道，當時討論度就很高，還有「國民校草」的稱號，後來開始往演員身份發展，幾部電視劇《古劍奇譚》、《青雲志》、《麻雀》、《隱秘而偉大》都有不錯的成績和演技表現。

6.季肖冰

▲季肖冰和楊冪是北京電影學院的同學（圖／季肖冰＠微博）



1987年生的季肖冰，和楊冪是北京電影學院的同學，2010年出道的他演過非常多的電視劇《團圓》、《九州·天空城》、《錦繡未央》、《狐狸的夏天》、《S.C.I.謎案集》、《蓬萊間》、《機智的戀愛生活》，算是在主角和配角間不斷切換，不過近年來發展越來越好，是個低調認真演戲的帥哥演員！

7.陳曉

▲陳曉。（圖／陳曉＠微博）



同樣也是1987年生的陳曉，1997年因《我們班的歌》而出道，算是童星出身不過直到2010年才有正式的下一部作品，2013年因《陸貞傳奇》高湛一角而爆紅，2014年出演《神鵰俠侶》與陳妍希假戲真做，戲外修成正果，後續還有多部作品《那年花開月正圓》、《獨孤皇后》、《了不起的兒科醫生》，還有多部待播劇《冰雨火》、《夢華錄》值得期待！

8.羅雲熙

▲羅雲熙在《香蜜沉沉燼如霜》潤玉一角更紅（圖／羅雲熙Leo＠微博）

1988年生的羅雲熙，2010年以男子團體組合雙孖JL成員身份出道，2015年在《何以笙簫默》中扮演少年「何以琛」，漸漸打開知名度，2018年又憑著《香蜜沉沉燼如霜》潤玉一角更紅，後續主演的《月上重火》、《半是蜜糖半是傷》讓它發展更順遂，也是近期發展越來越好的男星！

9.竇驍

▲竇驍。（圖／竇驍＠微博）



1988年出生的竇驍，2010年以張藝謀導演的電影《山楂樹之戀》出道，後續又演了多部電影《秋之白華》、《賽車傳奇》、《傾城之淚》等，每一部劇中都在挑戰不同的題材與職業，直到2015年才開始拍攝電視劇，在《楚喬傳》中飾演燕洵一角更是廣為人知，竇驍近期也宣布出演《歡樂頌3》讓人期待啊！

10.張雲龍

▲張雲龍曾是職業足球運動員（圖／張雲龍mmc＠微博）



張雲龍同樣是1988年出生，曾是職業足球運動員，後來因為電影《梔子花開》而打開知名度，演過多部陸劇《古劍奇譚》、《親愛的翻譯官》、《三生三世枕上書》、《民國奇探》、《千古玦塵》、《海上繁花》等劇，近期資源也越來越好，期望他能夠更上一層樓。

11.朱一龍

▲朱一龍演技跟外型都很出色（圖／朱一龍＠微博）

1988年生的朱一龍從2009年出道，出演過許多膾炙人口的戲劇《許你浮生若夢》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《鎮魂》、《叛逆者》，是網友公認的演技派小生，演技跟外型都很出色，戲路也很廣，前途可以說是一片光明啊！

12.任嘉倫

▲任嘉倫因為《大唐榮耀》廣平王李俶一角而大爆紅（圖／任嘉倫Allen＠微博）

1989年的任嘉倫，2009年參加「雪碧·飛揚新聲名師高徒」比賽而出道，夢想是歌手但是在戲劇上也有非常精湛的演出，2017年因為《大唐榮耀》廣平王李俶一角而大爆紅，事業上升之際卻宣布已結婚，被網友大讚是真男人但人氣也受影響，不過2019年任嘉倫在《錦衣之下》中憑著演技贏回人氣，目前還有多部待播劇《一生一世》、《馭鮫記之與君初相識》、《藍焰突擊》非常讓人期待！

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