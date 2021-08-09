2024巴黎奧運用「女人的臉」當LOGO　背後深遠含義曝光！評論超兩極

記者王則絲／台北報導

2020東京奧運於8日順利正式落幕，萬眾矚目的國際賽事告一段落，接著2024奧運則將交由法國巴黎接棒舉辦，而巴黎奧運的LOGO也早已出爐，作為全球首屈一指的時尚之都，所設計的奧運會徽果然特別簡約時髦，同時呈現一張女性臉龐與聖火的形象，且背後其實還有更深層的意涵，對於巴黎奧運的LOGO，網上也出現了兩派正反聲浪。

▲2024奧運將於法國巴黎舉辦。（圖／翻攝自IG@paris2024）



2024巴黎奧運主視覺由知名法國設計師菲利浦史塔克（Philippe Starck）操刀，LOGO的設計乍看之下就像中分瀏海、櫻桃小嘴組成的一張女人的臉，或是金牌的模樣，但留白的部分也能很明顯看出是奧運聖火的形象，同時此圖也代表著法蘭西共和國的象徵「瑪莉安娜」（Marianne），成為奧運史上的第一個以臉部作為設計概念的LOGO。

▲2024巴黎奧運LOGO，與右圖帕奧會徽採用相同LOGO。（圖／翻攝自paris2024）



巴黎奧會亦表示，這次的會徽設計，是特別向女性運動員致敬，並呼應到1990年於法國舉行的奧運，便是首次開放女性參賽的歷史里程碑，所以其中的女性特徵是具有重大意義的，同時奧會也藉此強調：「奧運會是每個人都能夠參加的盛會。」

2024巴黎奧運的LOGO整體簡潔有力，有些人認為：「時尚之都果然很有設計感。」給予大大好評，但其實當時LOGO釋出時，引來不小的反彈聲浪，有些人覺得並不好看：「缺乏美感」、「設計太隨便了吧！」且更有網友提出巴黎奧運的LOGO與知名交友軟體Tinder的火焰符號太相似，令人不得不產生聯想，進而形成對奧運不好的觀感。

Effectivement le lien logo #Paris2024 ressemble à une nana! Mais ça ressemble aussi au logo de Tinder ! La version Gold! pic.twitter.com/2z4aC7i1Qc — GoTmar (@Mgtkps) August 9, 2021



►燃燒奧運魂！大創推「居家運動遊戲組」 射箭、射擊跟朋友PK超好玩

►楊勇緯「柔道小熊」推出羊毛氈版本！還有羽球、桌球造型逼人剁手