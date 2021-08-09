fb ig video ETtoday search mobile

2024巴黎奧運用「女人的臉」當LOGO　背後深遠含義曝光！評論超兩極

>

記者王則絲／台北報導

2020東京奧運於8日順利正式落幕，萬眾矚目的國際賽事告一段落，接著2024奧運則將交由法國巴黎接棒舉辦，而巴黎奧運的LOGO也早已出爐，作為全球首屈一指的時尚之都，所設計的奧運會徽果然特別簡約時髦，同時呈現一張女性臉龐與聖火的形象，且背後其實還有更深層的意涵，對於巴黎奧運的LOGO，網上也出現了兩派正反聲浪。

▲巴黎奧運LOGO。（圖／翻攝自IG）

▲2024奧運將於法國巴黎舉辦。（圖／翻攝自IG@paris2024）

2024巴黎奧運主視覺由知名法國設計師菲利浦史塔克（Philippe Starck）操刀，LOGO的設計乍看之下就像中分瀏海、櫻桃小嘴組成的一張女人的臉，或是金牌的模樣，但留白的部分也能很明顯看出是奧運聖火的形象，同時此圖也代表著法蘭西共和國的象徵「瑪莉安娜」（Marianne），成為奧運史上的第一個以臉部作為設計概念的LOGO。

▲巴黎奧運LOGO。（圖／翻攝自IG）

▲2024巴黎奧運LOGO，與右圖帕奧會徽採用相同LOGO。（圖／翻攝自paris2024）

巴黎奧會亦表示，這次的會徽設計，是特別向女性運動員致敬，並呼應到1990年於法國舉行的奧運，便是首次開放女性參賽的歷史里程碑，所以其中的女性特徵是具有重大意義的，同時奧會也藉此強調：「奧運會是每個人都能夠參加的盛會。」

2024巴黎奧運的LOGO整體簡潔有力，有些人認為：「時尚之都果然很有設計感。」給予大大好評，但其實當時LOGO釋出時，引來不小的反彈聲浪，有些人覺得並不好看：「缺乏美感」、「設計太隨便了吧！」且更有網友提出巴黎奧運的LOGO與知名交友軟體Tinder的火焰符號太相似，令人不得不產生聯想，進而形成對奧運不好的觀感。

►燃燒奧運魂！大創推「居家運動遊戲組」　射箭、射擊跟朋友PK超好玩

►楊勇緯「柔道小熊」推出羊毛氈版本！還有羽球、桌球造型逼人剁手

關鍵字：

奧運, 東京奧運, 巴黎奧運, 奧運LOGO, 巴黎奧運LOGO, 奧運會徽, 巴黎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

鹹魚翻身！專家曝「3星座」8月貴人運爆棚，要什麼有什麼

鹹魚翻身！專家曝「3星座」8月貴人運爆棚，要什麼有什麼

日本爆紅「麵包心測」秒看出你的「現實困境」　愛吃吐司者必須更有耐心 「睡太久」也會加速老化　4個小習慣讓你看起來年輕10歲 誠品南台灣最大書店拍板！　6千坪賣場進駐台南鹽埕 奧斯塔羅12星座一周運勢0809-0815　牡羊貪便宜就吃虧、金牛壓力爆增 百元拯救超亂房間！IKEA、無印良品收納神物TOP 7　衣服雜物秒歸位 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 夏綠蒂公主捧蝴蝶畫面太美　穿230元平價衫親近大自然

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面