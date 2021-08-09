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她們都戴百萬錶奪奧運金牌！　輕盈堅固助女子七項全能衛冕

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▲▼ 奧運女子七項,高爾夫與跨欄冠軍 。（圖／路透社）

▲比利時籍的Nafissatou Thiam在東奧贏得女子七項全能金牌，擁抱對手亮出RICHARD MILLE名錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

多數人不會戴著百萬名錶從事激烈運動，但在甫落幕東京奧運奪金的運動好手們，很捨得將名錶戴上陣，包括奪下女子七項全能金牌的比利時籍Nafissatou Thiam、女子高爾夫球金牌的美國名將Nelly Korda，全都戴上百萬元的RICHARD MILLE女錶上場比賽，不僅是搶眼裝飾，也證明錶款輕巧、堅固且耐用。

▲▼ 奧運女子七項,高爾夫與跨欄冠軍 。（圖／路透社）

▲Nafissatou Thiam整場比賽都戴著Richard Mille名錶，此為跳遠項目。（圖／路透社）

▲▼ RICHARD MILLE,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Nafissatou Thiam佩戴的RM 007鈦合金自動上鍊女士腕錶。（圖／Richard Mille提供）

奧運女子七項全能選手需完成100公尺跨欄、跳高、鉛球、200公尺短跑、跳遠、擲標槍、800公尺中長跑，此次在東奧贏得金牌的Nafissatou Thiam衛冕成功，她全程戴著RICHARD MILLE已停產的RM 007鈦合金自動上鍊女錶比賽，她換上亮黃色的錶帶格外搶眼；而在女子高爾夫球項目拿下金牌的Nelly Korda，佩戴黑色Carbon TPT®製成的RM 07-01腕錶，輕盈的材質讓她打起球來相當順手，兩位RICHARD MILLE品牌之友無疑為品牌做了最佳宣傳。

▲▼ 奧運女子七項,高爾夫與跨欄冠軍 。（圖／路透社）

▲美國籍Nelly Korda奪得東奧女子高爾夫球金牌，戴Richard Mille錶下場打球。（圖／路透社）

▲▼ RICHARD MILLE,TAG Heuer 。（圖／公關照）


▲Nelly Korda佩戴的Richard Mille RM 07-01 Carbon TPT®自動上鍊女士腕錶，約2,590,000元。（圖／Richard Mille提供）
 

在東奧女子400公尺跨欄奪冠的21歲美國選手Sydney McLaughlin，則是佩戴代言的TAG Heuer（泰格豪雅）Link黑陶瓷鑽錶比賽，見證她以51秒46的好成績締造世界紀錄。

▲▼ 奧運女子七項,高爾夫與跨欄冠軍 。（圖／路透社）

▲Sydney McLaughlin在東奧女子400公尺跨欄賽戴TAG Heuer鑽錶打破世界紀錄奪金。（圖／路透社）

▲▼ RICHARD MILLE,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Sydney McLaughlin所戴TAG Heuer Link鑽錶，168,300元。（圖／TAG Heuer提供）

►美女田徑好手戴16萬鑽錶摘金　打破400公尺跨欄世界紀錄　

►戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感

關鍵字：

東奧, 東京奧運, 金牌, RICHARD MILLE, TAG Heuer

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