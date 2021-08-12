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2021下半年必買唇膏！香奈兒超炫耀唇彩、YSL小黑條　直接鎖定最美色號

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今年也許大家擦上口紅的時間不如以往的多，但一支好看的唇膏其實更代表著我們對美好生活的嚮往，也是更喜歡自己的表現。2021下半年不管世界如何動盪，讓我們繼續藉由唇膏來好好撫慰自己！

想複習今年上半年有哪些厲害唇膏？可以參考2021必買唇膏推薦：Armani、3INA、GUCCI、M.A.C、YSL、Dior、香奈兒、Bobbi Brown、嬌蘭...絕美色號一次看。

八月必買唇膏

CHANEL香奈兒超炫耀唇彩限量秋色謎幻系列

香奈兒近期推出的液態唇彩相當受歡迎，入秋之際特別推出「超炫耀唇彩限量秋色謎幻系列」，全新12色中包含超炫耀釉光唇萃新色六色，超炫耀柔霧水唇露新色六色。

超炫耀釉光唇萃

香奈兒首款釉光質地唇釉，新色為#82隱藏(焦糖珊瑚橘)、#83秘密(沙漠玫瑰米)、#84模糊(粉棕玫瑰木)、#85選擇(磚橘色)、#86魅力(柔嫩莓紅)、#87變化(赤陶棕)

超炫耀柔霧水唇露

持久柔霧質感。新色為#838謎語(橙木)、#840對比(焦糖橘)、#842唯一(磚紅橙)、#844驚訝(亮罌粟橘)、#846出眾(磚紅)、#848神秘(可可棕)。

這次唇彩新色中還出現大亮點，那就是以組合形式出現的「超炫耀唇彩釉光盒」，分別精選釉光唇萃#85和＃87及水唇露#840和#846，放在小收納盒看起來很精緻。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲韓國女生的IG試色好生火！

嬌蘭紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏

2021必買口紅下半年推薦：香奈兒、嬌蘭、YSL、蘭蔻、DIOR、植村秀…鎖定最美主打色就對了

嬌蘭紅寶之吻Rouge G推出全新質地-高訂紅絲絨唇膏，屬於濃郁發色、長效持久的霧面唇膏，登場就一口氣推出15個全新色號，以及六款以巴黎女伶經典服裝花樣為靈感的新唇膏彩殼。唇膏中添加了具滋潤功效的芒果滋養油以及可霧化質地的萃取物(silk wood extract)，有如絲絨般地輕撫在唇瓣上，擦起來柔滑舒適又輕盈。唇膏體也採用全新圓柱子彈狀，更符合雙唇形狀。

2021必買口紅下半年推薦：香奈兒、嬌蘭、YSL、蘭蔻、DIOR、植村秀…鎖定最美主打色就對了

唇膏外殼由再生物料改造成，首次以布料做為彩殼設計的元素，包括經典方格紋、絲絨千鳥格、絕對紅絲絨、氣質粗花呢、率性V織紋、闇黑絲絨六款。

全新15色包括：#N214嗆辣法式紅、#N219搖滾法式紅、#N258、#N360、#N530、#N520、#N525、#N555都會法式紅、#N721、#N775、#N885、#N880名媛法式紅、#N888高冷法式紅、#N910性感法式紅、#N940。

推薦色N880 名媛法式紅

性感紅色添加一絲藍色調，再一點「漫不經意」的元素，讓唇膏色調更顯與眾不同。

2021必買口紅下半年推薦：香奈兒、嬌蘭、YSL、蘭蔻、DIOR、植村秀…鎖定最美主打色就對了

推薦色N910 性感法式紅

突破極限的紅色，呈現性感性格的墨紅色妝容。

2021必買口紅下半年推薦：香奈兒、嬌蘭、YSL、蘭蔻、DIOR、植村秀…鎖定最美主打色就對了

蘭蔻絕對完美柔霧唇露

蘭蔻2021全新「絕對完美柔霧唇露」強打質地，挑戰「最輕盈的持色唇露」，以超輕盈水膜科技獨家配方打造四倍輕薄的質地，塗抹瞬間從濃潤轉為柔霧，上唇瞬間水潤舒適成膜後極致輕盈，彷若裸唇般無感，因此在美妝論壇《小紅書》上被網友稱讚為是「神仙質地」！系列一共12色，主打色包括「人間最美奶茶色」之稱的#274伯爵烤奶、顯白冠軍美色#196橙心印記、又甜又酷平衡得恰到好處的#888酒漬莓果色、新一代明星色號「#288肉桂紅茶」等四色。

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推薦色#274伯爵烤奶

橫掃PTT、Dcard、小紅書等各大美妝論壇，擁有「人間最美奶茶色」的美譽，這次的#274在絕對完美柔霧唇露中呈現獨特的柔紗感，像是甜而不膩的烤奶色調，再度美翻大家的眼球。

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YSL奢華緞面絨霧唇膏

YSL 2021下半年推出「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏，主打質地是極滋潤的霧唇。YSL 2021下半年推出「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏，主打質地是極滋潤的霧唇。將唇彩化為一塊頂級奢華的絲絨面料，一抹瞬間完美貼合唇瓣。而且首度採用漆黑時管身，宛若精品配件般讓全場無法忽視。

2021必買口紅下半年推薦：香奈兒、嬌蘭、YSL、蘭蔻、DIOR、植村秀…鎖定最美主打色就對了

一共推出12色，分別是：#21復古紅莓、#28煽情柿紅、#301赤裸蜜桃、#302煙燻薔薇、#303誘惑杏桃、#304挑逗白桃、#305縱情蜜橘、#306暖陽紅橙、#307嗆辣甜橙、#308禁忌玫紅、#309暗夜玫瑰、#310曖昧玫瑰。

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主打色

#301赤裸蜜桃、#302煙燻薔薇、#303誘惑杏桃、#307嗆辣甜橙。

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七月必買唇膏

Dior迪奧藍星唇膏星光限量版

唇膏可以勾勒出幸福的色彩，這次Dior推出迪奧藍星唇膏星光限量版，就以迪奧先生的幸運星為靈感，以經典色號搭配星星浮雕設計，讓大家防疫期間也能隨時維持好「星」情，帶來無限美好祝願。

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迪奧藍星唇膏星光限量版一共推出五色：

#100杏仁烤奶-以迪奧先生創作的布料顏色為靈感，巧妙融合灰色和米色，重新詮釋1947年「New Look」時裝秀中的裸粉色，溫柔優雅。

#558星光玫瑰-優雅日常、低調內斂的玫瑰藕粉色，是適合所有膚色的百搭色選。

#626星光赤茶-極度顯白的赤茶色，展現溫柔高級感。

#741星光復古橘-帶藍色的肉桂色，溫柔知性、顯白時髦。

#999特霧正紅-迪奧的傳奇正紅，一擦立顯自信

2021必買口紅下半年推薦：香奈兒、嬌蘭、YSL、蘭蔻、DIOR、植村秀…鎖定最美主打色就對了

Dior迪奧藍星唇膏星光限量版在限定櫃點(台北SOGO忠孝館、台北SOGO忠孝 2樓迪奧專業後台彩妝專櫃、台北SOGO復興館、台北新光三越南西店、台北 新光三越信義A8館、A11館、台北101、台北京站、板橋大遠百、桃園中壢 SOGO、台中新光三越、台中中友百貨、 台中遠東、台南新光三越西門店、高雄漢神百貨、高雄漢神巨蛋)與「DIOR 線上旗艦店」販售。

植村秀肉桂色小黑方

「肉桂色」絕對是席捲2021年的唇色大勢關鍵色，以土色、棕色調為基底，比乾燥玫瑰更時髦、比奶茶色更顯白有，因此植村秀也在夏天推出一系列共五色的限量肉桂色唇彩，還被網友譽為「最高級肉桂色」！

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五色中有兩個全新色以及三個熱賣色，分別為：(全新)無色限粉霧保濕唇膏#BG994肉桂焦糖、(全新)無色限粉霧保濕唇膏#WN279肉桂莓果、無色限粉霧保濕唇膏#G975肉桂蜜桃、無色限釉光精油唇膏#OR598肉桂甜橙、無色限釉光精油唇膏#BR783肉桂玫瑰。

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無色限粉霧保濕唇膏#BG994肉桂焦糖

絕美焦糖木色調，薄擦粉嫩顯白、厚塗直接外掛時髦氣場。

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無色限粉霧保濕唇膏#WN279肉桂莓果

獨特莓果與肉桂的調和，塗抹瞬間皮膚自動亮白提升兩階，氣色與氣勢雙收的美色。

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無色限釉光精油唇膏#BR783肉桂玫瑰

暖暖的玫瑰土色調，完全是為黃皮而誕生，一上嘴充滿優雅氣場。

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YSL奢華緞面唇膏2021新色

英國研究指出，男性第一次看到女性的前10秒，超過半數時間都是看著對方嘴唇，若擦上紅色唇膏更讓凝視時間長達7.3秒之久，因此YSL奢華緞面唇膏2021推出的六個心塞，更將「紅唇」進階到神仙級別，透過精準調色出來的鮮豔烈紅、玫瑰粉、蜜桃粉⋯象徵不同濃度的挑逗指數。除了高調顯白，更在雙唇之間注入難以抵擋的魅力。

2021必買口紅下半年推薦：香奈兒、嬌蘭、YSL、蘭蔻、DIOR、植村秀…鎖定最美主打色就對了

全新六色為：NO 21勾心野莓、NO 1966熾熱玫瑰、NO 153甜蜜陷阱、NO 155 無邪嫩粉、NO 156索愛烈焰、NO 157蜜桃成熟。

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推薦色NO 153甜蜜陷阱

俏皮的楓糖紅，一擦上癮。

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推薦色NO 155無邪嫩粉

百搭裸調粉色，專為黃皮膚所設計的無邪粉紅。

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【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

擦有顏色的唇膏需要卸妝嗎？潤唇膏、護唇膏到底要不要卸？

● 【星星教授安格斯2021/8/2-8/8星座運勢】巨蟹座需要沉澱，處女座難得浪漫

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 唇膏, 美妝

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