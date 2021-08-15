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想買精品包前請先詳讀！小牛皮、漆皮、荔枝皮　5大常見皮革的耐用度

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

許多人在購入第一個精品包前，應該都有不少疑問，小牛皮、小羊皮、漆皮…的材質有什麼不同，每個皮革的優點、缺點又是什麼？在日常生活中，會因為一些意外插曲，導致剛買的精品包遇到大災難，好比刮傷、受潮甚至是因為與深色衣服摩擦染色…想購買人生第一個精品包前務必先把功課做好：

皮革種類

小羊皮

細緻、高雅的小羊皮，摸起來相當柔軟，也因為相對於牛皮而言，羊皮顯得更輕、更薄，因此在使用上需要加倍細心，不然一不小心就容易劃傷，也沒有牛皮來得耐用。

小牛皮

表面看起來光滑的小牛皮，比起小羊皮來得堅固一些，沒有那麼容易變形、刮傷，自然就不用像小羊皮所製成的包包，需要小心翼翼的呵護使用，相對來說比較耐用。

荔枝皮

皮革表面有如荔枝外殼紋路的荔枝皮革，通常是將牛皮進行加工處理再製成的皮革款式，也因為加工後表面形成特殊紋理，比起小羊皮、小牛皮更耐磨也具防水的特點。

麂皮

沒有光澤也不滑順的麂皮，卻擁有絕佳的手感，不過雖然摸起來觸感極佳，卻因為遇水容易受潮，嚴重會發霉等難照顧的特點，精品包通常不太會使用大面積的麂皮皮革。

漆皮

在小牛皮、小羊皮上進行淋漆加工所製成的漆皮面料，可以使皮革表面具光澤，還能防水、防潮且不容易變形，不過經過加工處理的漆皮面料，因為處理工法複雜繁瑣，價格上也比一般皮革高一些，且容易與其他物品摩擦造成染色問題。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品

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