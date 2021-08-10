《慾望城市》續集最新造型完整看！凱莉經典舊愛Baguette腋下包回歸　

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

《慾望城市》的續集《And Just Like That…》即將在2021年底上映，時尚迷和慾望迷是否也很好奇這幾年「凱莉」Carrie Bradshaw的衣櫥裡又多了哪些時髦單品呢？

於1998年首播的美國影集《慾望城市》（Sex and the City），用新穎的女性角度來刻畫凱莉布雷蕭（Carrie Bradshaw）與三位好友近40歲的都會女性心聲，不論是兩性關係、工作還是人生觀的話題，皆引起了廣大觀眾的共鳴。凱莉布雷蕭曾在劇中說過：「我剛搬到紐約的時候，一毛錢都沒有，有時候我寧願買時尚雜誌而不是晚餐。我覺得雜誌讓我更有飽足感。」對於美鞋華服毫無抵抗力的她，不僅讓Carrie Bradshaw成為許多品牌的時尚繆思，也是許多女孩們心中嚮往的穿衣典範之一。

年底即將回歸的續集《And Just Like That…》，「凱莉」莎拉潔西卡派翠克（Sarah Jessica Parker）將再帶領姊妹淘——「夏綠蒂」克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）與「米蘭達」辛西亞尼克森（Cynthia Nixon），一起邁入50歲的熟女新人生。三位在劇中的造型和衣著目前已有大量的街拍照片露出，讓我們一起來看看凱莉、夏綠蒂和米蘭達衣櫃裡有哪些收藏▼

凱莉布雷蕭Carrie Bradshaw《And Just Like That…》造型搶先看

凱莉造型1

睽違近10年再度回歸的《慾望城市》續集，凱莉依舊展現出個人強烈的穿衣風格，第一個要帶大家看的便是時裝與古著的混搭，以Dries Van Noten 2017春夏推出的印花短版夾克，裡面搭配上來自80年代設計師Claude Montana之手的復古亞麻連身褲。頭上的帽子，綴以一根亮眼的紅色羽毛，呼應了2008年推出的首部《慾望城市》電影裡凱莉白紗造型上的羽毛頭飾。

凱莉造型2



另一套配有可愛頭飾的還有這一套「經典的黑白配」，下身黑點點的白色長裙帶有典雅的巴黎風情，頭上的粉桃色紐結頭飾作為整體造型的亮點。而本套造型的另一個重點，就是凱莉手上的包包，中小型的黑色麂皮口金包，上面有著紐約當地藝術家Rebecca Moses親自手繪的圖樣，全世界只有12個！

凱莉造型3



在構思《And Just Like That…》凱莉的穿搭，可以發現造型師藏了許多細節在其中，除了要忠於凱莉的個性，還要呼應之前影片中出現過的造型。像是這一套粉紅色的襯衫式洋裝，中間以一條黑色皮革的鉚釘腰帶抓出身形的比例，而這一條皮帶其實在2008年《慾望城市》電影當中就有出現過，看來凱莉也是一名念舊的穿搭迷！

凱莉造型4



身為資深慾望迷都知道，凱莉眾多的愛包裡，一定少不了Fendi Baguette腋下包，也讓這一款包躍升暢銷It Bag系列，劇中的經典對白：「喔！這不是包包，這是Baguette！」更一度成為Fendi廣告slogan。與廣告同款的復古紫色亮片Baguette包，搭配幾何塗鴉印花的洋裝，打造出凱莉獨有的休閒穿搭。

凱莉造型5



而在首張曝光的劇照中，凱莉身穿高腰的黑白格及膝長裙、白色上衣以及米色長版罩衫，打造出多層次的時髦感；配件方面則是選擇了深棕色的牧羊女草帽和焦糖色的編織小包，整體感覺多了一點俏皮的探險調調。

凱莉造型6



作為時尚icon，自然也擁有時下最新款的It Bag，今年年初在Gucci 100週年大秀登場、與Balenciaga合作的混血包款，凱莉一身民俗風印花吊帶洋裝，搭配藍色開襟襯衫，證實自己不僅是經典，也可以駕馭最新潮流。

凱莉造型7



最後一套，則要帶大家來看凱莉的晚宴穿搭，有別於常見的小禮服或是裙裝造型，凱莉本回選擇以俐落的墨綠色七分褲，搭配氣質的奶油白色西裝外套，腳上穿的則是Carrie Bradshaw的愛牌Manolo Blahnik的藍色緞面跟鞋，得體卻又不失個性。

夏綠蒂Charlotte Goldenblatt《And Just Like That…》造型搶先看



夏綠蒂造型1

身為《慾望城市》中個性最為保守的夏綠蒂，因為角色背景設定在富裕人家的家庭中長大，不論是打扮或是舉手投足之間，都相對其他姐妹更顯優雅、貴氣。首波劇照中，夏綠蒂以露肩的點點洋裝，全黑色系的搭配，展現一貫的氣質風格。

夏綠蒂造型2



即使是出門遛狗，也要兼顧時髦外型，夏綠蒂以剪裁立體的白色上衣，配上藍色的點點不對稱長裙，鞋子和皮帶選擇對比色黃色，撞色系的穿搭技巧，大家也可以運用在日常穿搭之中。





夏綠蒂造型3



而在晚宴的場景，夏綠蒂挑選了一件潔白的花卉洋裝出席，配上寶寶藍跟鞋與同色系LV小包，優雅之餘也呼應角色的甜姐兒個性。

在先前《慾望城市》電視劇當中，夏綠蒂與夫婿領養了一名來自中國的女嬰「莉莉」，如今也已是亭亭玉立的青少女，在晚宴場合與媽媽身穿相同主題花卉白色洋裝，搭配上焦糖色的粗跟涼鞋，展現出少女才有的青春氣息。

夏綠蒂造型4



白色似乎是夏綠蒂的代表色，呼應著她天真的個性。另一套白色穿搭，夏綠蒂以一身帆船印花洋裝，裡面套上一件白T，配上Fendi春夏推出的PVC編織購物包，加上粉紅色編織吊飾點綴，營造出可愛的少女既視感。





米蘭達Miranda Hobbes《And Just Like That…》造型搶先看



米蘭達造型1

劇中的智囊代表米蘭達，因為律師的身份，穿著風格上比起其他姐妹則較為拘謹、傳統。然而，從《And Just Like That…》最新的側拍照來看，米蘭達似乎褪去了過去嚴謹的穿衣模式，而多了一分溫柔的女人味。在第一張釋出的官方劇照中，米蘭達雖然依舊是以率性的褲裝出場，不過比起以前黑白分明的配色，這一回她換上了一件灰白色的格紋上衣，和白色寬褲，整體給人的感覺比過往親切許多。

米蘭達造型2



米蘭達身穿Dries Van Noten的紮染黃色洋裝，以不同的條紋相互拼接，再以紅色的皮帶抓出腰身比例，活潑、鮮豔的色彩，有著滿滿的春夏度假風情。

米蘭達造型3



另一件紮染風格的洋裝，則是出現在米蘭達出席晚會活動的時候。絲質紫色系紮染洋裝來自法國品牌Gerard Darel，搭配Gianvito Rossi的茶色粗跟鞋，黑色鱗片狀的包包則是來自Paco Rabanne，整體風格帶有滿滿的復古個性。

米蘭達造型4



米蘭達還有另一套晚宴穿搭，選擇了懶人最愛的一件式連身褲！性感的酒紅色連身褲，肩領處採用交叉帶設計，簡單的飾品搭配就可以完成一套時髦的婚禮穿搭，不論是參加朋友的喜宴或是派對都相當適合。

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