宋慧喬媲美超模身高的洋裝穿搭術！加上腰帶秒顯瘦　4技巧女孩都該知道

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不滿160公分的韓國女星宋慧喬，卻能把洋裝穿出超模般的高挑比例，從喬妹性感蕾絲、浪漫荷葉邊、正式套裝…百變風格取經，找出最適合自己的洋裝類型。

比起好活動的帥氣褲裝，穿起來氣質滿分的洋裝更深得你心嗎？其中包含韓國女神代表人物宋慧喬，愛穿洋裝出席各大活動的喬妹，特別喜歡挑選長洋裝亮相，但真實身高不滿160公分的她，怎麼能穿上洋裝就擁有超模般的高挑比例，不妨往下學習喬妹挑選洋裝的重點撇步。

宋慧喬洋裝穿搭技巧

技巧1、洋裝長度碰到腳踝

首先雖然女神愛穿長洋裝，不過宋慧喬在挑選洋裝時，有一個非常重要的原則，就是一定要遮住小腿肚，翻翻喬妹之前的洋裝穿搭，絕大部分的洋裝款式，長度都剛好落在腳環處，這樣除了能拉長整體視覺效果，如果剛好小腿肚比較發達，還能遮掉腦人的小腿肌，這是宋慧喬變成高挑超模的第一步。

技巧2、洋裝下擺成傘狀、A Line

成功選對洋裝、裙子的長度後，宋慧喬在意的地方還有一處，就是不論是洋裝或裙子，盡量不要挑選合身的面料，仔細看照片就能發現，女神喜愛的款飾大多是傘狀的長洋裝，就連半身裙也都是A Line的款式，這類型的裙子自帶女神氣息，更重要的是還有顯瘦效果。

技巧3、加上腰帶秒增高

喬妹穿上長洋裝後，時常搭配腰帶為整體造型加分，因為宋慧喬屬於比較袖珍型的女孩，其實選擇長洋裝對她而言，並沒有那麼合適，不過喬妹相當聰明，知道要用腰帶來營造高挑的視覺效果，凸顯腰身後，下半身看起來更修長，直接有無條件增高的效果。

技巧4、高跟鞋是王道

最後一步，也是最重要的關鍵，因為縱使滿足上面的條件，還是不足以讓喬妹變成高挑超模，所以要用鞋履來做完美的結尾，宋慧喬一定會選高跟鞋作搭配，而且高跟鞋的鞋跟必須超過5公分，並以露出腳背的款式為首選，這樣一來腿部線條就會被拉長，讓宋慧喬直接晉身為擁有大長腿的超模。

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