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來看ITZY、太妍髮飾搭配！鵝黃、夢幻粉金　放到頭上立刻幫造型加分

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

夏天常會選擇較為清爽、活潑的髮型，除了髮色和剪裁外，髮飾也是一項替造型加分的好工具。不少韓國女團成員不論在舞台上，或是私下的搭配都相當值得參考，像是Oh My Girl、ITZY 和太妍、IU等。

淺色髮箍

先前天氣還沒轉熱時，不同布料如：燈芯絨、毛呢質料的髮箍，而鮮豔的淺色髮箍則是夏天的大熱門。ITZY的YEJI選擇了鵝黃色的寬版髮箍，與耳環、指甲搭配成同色系，與鮮明的橘紅髮色呈現對比，非常亮眼又有夏季活力的感覺；IU則是運用絲綢質料，與藍色的洋裝搭成一套。

2021夏天髮型範本！來看Oh My Girl、ITZY、太妍、IU的髮飾搭配，放到頭上立刻幫造型加分

而Oh My Girl的祉呼則是用白色髮箍搭配紅色針織小外套，在冷氣房內也亮麗大方；太妍的粉金髮色，搭配絲綢材質的髮箍，整體看起來就像是迪士尼公主一樣。

髮夾

在夏天如果想要運用髮夾增添造型的話，可以根據髮色去調整髮夾的顏色，像是金黃髮色x綠色髮夾、棕色x黑色珍珠髮夾，都是很顯眼的搭配

2021夏天髮型範本！來看Oh My Girl、ITZY、太妍、IU的髮飾搭配，放到頭上立刻幫造型加分

如果是特殊髮色的話，白色的線夾就是很好的選擇，百搭不出錯。

鮮豔橡皮筋、大腸髮圈

長髮的人在夏天總是會想把頭髮綁起來，此時就可以選擇鮮豔的橡皮筋、花色鮮明的大腸圈，甚至也可以運用絲巾、髮帶來裝飾，都能馬上替髮型增添夏日氛圍。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 髮飾

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