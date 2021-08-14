fb ig video ETtoday search mobile

你剪對了嗎？4種臉型適合的瀏海　鵝蛋臉狗啃瀏海也能駕馭

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

想要剪瀏海卻不知道該如何選擇嗎？不同的瀏海不僅會影響整體髮型給人的感覺，也能達到修飾臉型的效果，因此可以從臉型挑選適合的瀏海，讓整體看起來更加分。

鵝蛋臉

是不管什麼瀏海、髮型都很適合的臉型，因此完全可以根據想要呈現的氛圍去挑選瀏海，想要慵懶、減齡的感覺，可以選擇空氣瀏海；較為成熟、嫵媚的氛圍，則可以選擇旁分或中分；如果想挑戰個性感，不規則眉上瀏海（又稱狗啃瀏海）也能夠嘗試。

圓臉

臉部線條較為圓潤的人，常常因比例或是角度的關係，讓臉部在視覺效果上有放大的錯覺，因此可以選擇髮絲從根部蓬鬆延伸的鬚鬚瀏海，破壞掉臉部圓潤的線條。

長臉

先前就有特別解析過長臉的髮型，蓬鬆的髮根和落在顴骨的髮長都是很重要的，可以盡量讓瀏海的彎度向外延伸，像是外捲的八字瀏海、大波浪旁分瀏海都很適合。

稜角分明臉

從顴骨到下顎的線條都很明顯，好處是會給人很高級的時尚印象，但同時也會帶來較為銳利的感覺，因此在日常中可以選擇較為柔軟氛圍的造型，旁分的話可以選擇大彎度的瀏海、落在額前的髮絲也可以運用電棒夾成一束一束的捲髮，像是綿羊捲、泰迪熊瀏海都很適合。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2021夏天髮型範本！來看Oh My Girl、ITZY、太妍、IU的髮飾搭配，放到頭上立刻幫造型加分

2021夏天洗髮新品推薦：Sabon植肌護理系列、歐舒丹草本修護系列、My juliArt 沁涼茶樹洗髮精、Hair Rituel賦活重升深層潔淨髮精露、ORIBE隱形防禦噴霧⋯

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 瀏海

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「最難搞」3大星座！Top 1愛糾結、連自己都不懂

網公認「最難搞」3大星座！Top 1愛糾結、連自己都不懂

遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建

遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建

趙麗穎新造型根本仙女下凡！「漸層閃片裙」包覆銷魂曲線美到窒息

趙麗穎新造型根本仙女下凡！「漸層閃片裙」包覆銷魂曲線美到窒息

歐陽娜娜激短裙罕見露逆天比例！「長腿美胸齊發」網讚：長大了 UNIQLO X INES超模聯名穿出法國女人的氣質　必收襯衫、西外搶先看 5分鐘降溫13度！SONY「穿戴式冷暖氣」售價比AirPods便宜 東奧「正妹選手」太會穿！哥倫比亞射箭精靈、烏克蘭柔道天使私服美爆 Jennie、GD偷偷放閃又被發現！「情侶項鍊」太可愛引粉絲注意　 女孩請注意！肩帶常不時滑落，「4大徵兆」提醒你內衣應該換了 星巴克「星光玻璃甜品杯」超夢幻！冰淇淋、優格放裡面都變高級了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面