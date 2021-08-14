你剪對了嗎？4種臉型適合的瀏海　鵝蛋臉狗啃瀏海也能駕馭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

想要剪瀏海卻不知道該如何選擇嗎？不同的瀏海不僅會影響整體髮型給人的感覺，也能達到修飾臉型的效果，因此可以從臉型挑選適合的瀏海，讓整體看起來更加分。

鵝蛋臉

是不管什麼瀏海、髮型都很適合的臉型，因此完全可以根據想要呈現的氛圍去挑選瀏海，想要慵懶、減齡的感覺，可以選擇空氣瀏海；較為成熟、嫵媚的氛圍，則可以選擇旁分或中分；如果想挑戰個性感，不規則眉上瀏海（又稱狗啃瀏海）也能夠嘗試。

圓臉

臉部線條較為圓潤的人，常常因比例或是角度的關係，讓臉部在視覺效果上有放大的錯覺，因此可以選擇髮絲從根部蓬鬆延伸的鬚鬚瀏海，破壞掉臉部圓潤的線條。

長臉

先前就有特別解析過長臉的髮型，蓬鬆的髮根和落在顴骨的髮長都是很重要的，可以盡量讓瀏海的彎度向外延伸，像是外捲的八字瀏海、大波浪旁分瀏海都很適合。

稜角分明臉

從顴骨到下顎的線條都很明顯，好處是會給人很高級的時尚印象，但同時也會帶來較為銳利的感覺，因此在日常中可以選擇較為柔軟氛圍的造型，旁分的話可以選擇大彎度的瀏海、落在額前的髮絲也可以運用電棒夾成一束一束的捲髮，像是綿羊捲、泰迪熊瀏海都很適合。

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