安格斯12星座一周運勢8／9-8／15　巨蟹荷包破口、射手桃花運旺到爆

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

星空中潛藏了壓力，除了木、土等幾顆的逆行星外，水星將在週間位移，也為羊座帶來了生活上的變動，這週生活壓力陡然提升，工作上某些小事頻頻出包，別對自己太自信，否則一不小心就會出現大大小小的疏失。感情方面，單身羊需要Hold住蠢蠢欲動的感情，多往現實面思考，保持理智，才能即時煞住不適合的緣分。

金牛座 4.21~5.20

愈是忙碌愈會感受到生活中的壓力與不如意，牛座本週面對種種變動，得要提升自己的心理素質，別被小事擊倒，好的是在金星的拉抬下，此時的貴人運十分突出，能獲得來自友情的支持與奧援！愛情機會不太明顯，已經有戀情的牛座們要小心因為生活上的小事起爭執，有時也要多尊重對方的意見，別太獨斷。

雙子座 5.21~6.20

金星、太陽在溝通宮位中持續大放異彩，本週雙子熱絡的人際運勢將是幸運的開始，此時能獲得來自友情的支持，還有許多貴人相助的機會，這些好運將能化解暗藏生活中的波折變動，不妨積極開發人際圈。單身雙子感情上有意想不到的情節出現，只是感情來得有多快消散的就有多快，能否走得長久還要相處了才知道。

巨蟹座 6.21~7.21

隨著金星與太陽的加持，本週蟹座愛情運勢有愈來愈好的態勢，單身蟹有機會打破僵局，啟動愛情運勢。至於已經有戀情的巨蟹座，此時兩個人如果有共同的想法與計劃，就能增加彼此的親密感，不妨擬定好共同目標積極前進！此時金錢是運勢的破口，當心各種衝動性的消費，過度寵愛自己對荷包也會是不小的負擔。

獅子座 7.22~8.22

擁有太陽加持的一週，獅子除了運勢、人氣節節高升之外，更重要的是此時的你充滿了積極又倔強的動力，不管什麼事都不想等待，一有機會就會踏實行動，也許能闖出超乎期待的成就！感情方面表現相對平淡些，只是雙子遇見好對象不是問題，比較大的問題是你總是模稜兩可、搖擺不定的心。

處女座 8.23~9.22

由於水星週間的位移，將順勢增旺處女座的人氣，單身者遇見好對象不是問題，比較大的問題是你較為退縮內斂的習慣，想要打破僵局可能還得再加把勁！已經有戀情的別太固執己見，有時候會因太堅持失去了溝通的機會。朋友此時將為你帶來強大的助力，此時你的人氣扶搖直上，和大家的互動會越來越熱絡。

天秤座 9.23~10.22

隨著疫情趨緩，秤座生活圈與朋友圈都將有所擴張，感情上遇見適合對象的機會也因此提高。比較需要注意的是，有選擇困難症的秤座如何當機立斷，把握住氣味相投的合拍對象，不讓自己錯失良緣反而是最困難的。工作上此時年紀相仿的同事是你的好運來源，把握這些難得的貴人，有伙伴的支持，再大的難題也能順利過關！

天蠍座 10.23~11.22

運勢在起伏中慢慢有愈來愈好的情況，因此不論工作還是生活上，遇到一點難事別擔憂，這些小困擾將可能為你帶來好運的契機！單身天蠍這週有機會經由互動帶來機會，不過得積極經營，不然愛情的發展還是可能無疾而終。至於已經有戀情的，此時兩個人如果有共同的想法與計劃，就能增加彼此的親密感。

射手座 11.23~12.21

射手本週和朋友之間互動、往來的緣分度大增，人氣旺盛之下，身邊將不斷出現能助你一臂之力、為你拉抬運勢的貴人，讓你一時間覺得感動莫名！愛情運勢值得期待，已經有對象的，彼此關係更進一步；至於還沒有戀情的射手座，桃花運也十分旺盛，但大多時候都停留在曖昧的階段，得再等等有比較明顯的進展。

摩羯座 12.22~1.19

本週摩羯運勢中呈現較為壓抑的狀態，有太多自己不曾做過的事，如今得趕鴨子上架做出成果來，好在憑著你一步一腳印、不變應萬變的態度倒是能讓你硬著頭皮堅持下去，所以事情雖多，但卻也不真的可以難倒你。對於感情的想法較悲觀，考量也比較多，一點點問題就足以讓你放棄某些可能性，以至於進展緩慢。

水瓶座 1.20~2.18

水瓶座在木星退行的牽制下，容易受到各方的壓力與要求，但是這個看似艱難的時期其實也是水瓶展現自己的大好時機哦！雖然水瓶以往一向走順其自然的閒適路線，但是既然此時挑戰已經到了眼前，如果能奮力一搏，成果也許超乎想像。感情上有對象者緩步前進中，而單身者邂逅運是值得期待。

雙魚座 2.19~3.20

本週水星的位移增加了運勢的變化與不確定，魚座運勢呈現出一種詭譎多變的未知，事情容易一波未平一波又起，環境中的諸般考驗似乎不斷到來，然而必須記得，危機就是轉機，雖然暫時無法過著太平舒心的日子，但咬緊牙關堅定目標，也有機會得到超乎預期的成果。單身者桃花短促，不積極的行動，往往與緣分擦身而過。

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