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《賀先生的戀戀不忘》胡意旋甜美笑容讓人秒戀愛　親授3招美齒秘訣

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近期網路上討論度較高的陸劇非《賀先生的戀戀不忘》莫屬，由魏哲鳴、胡意旋擔綱男女主角，胡意旋擁有超甜美笑容，被粉絲暱稱為「旋妹」，也時常在小紅書分享自己的日常生活，其中她的口腔、牙齒保養小撇步就非常值得參考。

胡意旋跟大家分享，先前去拔智齒時牙醫發現後面有顆牙齒被蛀的幾乎只剩外殼，當時慘痛的經驗不僅讓她上了一課，本身就是愛刷牙的人，也更意識到牙齒健康的重要性，開始注重牙齒保健的她，日常生活中有哪些小撇步呢？

隨身攜帶牙線棒

胡意旋提到，牙線棒是他必備的物品之一，每餐吃飽之後都會習慣用一下牙線棒，就算照鏡子沒有看到食物的殘骸，但用了之後就會發現藏在牙齒中的污垢。他也提到，即時清理口中的食物殘渣，不僅能夠防止口腔意外，也能夠避免卡在牙縫中的東西將牙縫撐大。

餐後刷牙

如果可以的話，胡意旋建議最好每餐餐後都能夠刷牙，為了方便他也會攜帶高露潔的隨身牙刷在身上。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

或是除了上述的牙線棒之外，可以再多帶上一瓶隨身用的漱口水，幫助口腔的清潔。

《賀先生的戀戀不忘》胡意旋親授美齒秘訣！跟著養成好習慣、露齒笑甜美又加分～

電動牙刷

而比起一般手動的牙刷，胡意旋更推薦可以使用電動牙刷，他自己使用的是飛利浦的電動牙刷，電動的音波效果能夠帶來更強的清潔感。

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愛用牙膏推薦

最後她也推薦了自己愛用的牙膏，是韓國品牌NAKE UP FACE的大理石玫瑰牙膏，質地偏向膠狀、味道相當清新，不會有常見牙膏非常辣嘴、刺激的感覺。

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【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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● 陸劇《賀先生的戀戀不忘》迷你霸總小寶嘟嘟肉臉好想捏！盤點3位電視劇中騙人生小孩的神助攻萌娃

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 胡意旋, 美齒, 賀先生的戀戀不忘

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