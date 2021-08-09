營養師揭「吃很少還變胖」的8大原因！壓力大、吃單一食物都NG

▲吃很少還變胖，可能是因為以下8個原因。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

說到減肥，誰不知道要少吃多動，但你是否也覺得委屈，明明自己已經吃很少，不僅沒瘦多少，甚至還變胖？知名營養師高敏敏表示，控制飲食確實是瘦身很重要的環節，但不吃不等於一定會變瘦，反而還可能更胖，她也分享吃很少卻沒瘦的8個可能原因，快來看看你中了幾個？

＃沒飽足感



沒有飽足感時，容易吃下更多高熱量食物。高敏敏建議，可多吃蔬菜，除了營養豐富，也能更延長飽足感。

＃沒力氣運動



身體沒有足夠的肌肉會導致沒力氣運動，或是運動效果不好，更會加速肌肉流失。

＃基礎代謝率降低



吃太少會讓身體進入「節能模式」，主動減緩能量消耗，嚴重時還會影響情緒。

＃壓力肥



不少現代人壓力大，且是長期持續狀況，會影響自律神經系統，使身體出現自我保護機制，開始容易囤積脂肪。

＃失控怒吃



心情不好的時候又因減肥要控制飲食，容易失控，反而會更想吃。

＃荷爾蒙失調



即使很認真做運動和飲食管理卻依舊變胖，有可能是荷爾蒙出問題，導致食慾克制不住，建議尋求醫師診斷和協助。

＃下一餐吃更多



正餐吃很少，但又因為心理補償作用吃一堆零食，結果到下一餐又不太餓，導致惡性循環。

＃容易復胖



只吃零食、吃太少或是只攝取單一種食物都會造成肥胖，使得體重體脂不減反增，也會導致惡性循環。

高敏敏建議，想吃東西時不要過度壓抑自己，吃點健康的食物是沒關係的，像是吃盤水果，喝杯豆漿或牛奶、優酪乳，或是吃個雞胸肉等都可以，但不要放縱自己吃像是炸物、甜點、加工食品等空熱量食物。

沒有定時吃飯除了會導致越吃越多，還可能引起腸胃不適，高敏敏提醒，不要等餓了才去吃飯，要按時定量攝取，並維持餐餐均衡不過飽，才是比較好的飲食習慣；另外，多吃蔬菜、低卡原型食物，也是營養均衡的重點。

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