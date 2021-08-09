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郭雪芙穿「法國輕奢品牌」少女感破表！　印花洋裝、西裝外套必收

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▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙少女感學院風造型   。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

女星郭雪芙日前出席台俄跨國愛情劇《20年的約定》線上記者會，身穿一套棕色雙排釦西裝外套出鏡，展現濃厚的逆齡學院風，同時內搭印花短洋裝小露美胸，少女感造型曝光讓粉絲驚艷。且郭雪芙這回穿著的單品來自法國輕奢品牌Sandro，單品擁有高級設計感卻並非精品遙不可及，小資女也可入手。

▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙身穿Sandro 2021秋冬系列服飾，棕色雙排釦西裝外套搭配印花裙裝 。（圖／品牌提供）

郭雪芙出演愛情劇《20年的約定》，劇中與「波蘭王子」仲思齊譜出戀曲備受矚目，27日記者會造型中，郭雪芙身穿Sandro 2021秋冬系列服飾出席，以棕色雙排釦西裝外套上身，通過格紋以及黑色排扣效果彰顯層次感；同時內搭了印花短洋裝，微微深V設計讓好身材若隱若現，伴隨著紅綠色印花打造十足少女氛圍。

▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙演繹蕾絲領白色襯衫。（圖／品牌提供）

隨後郭雪芙再換上蕾絲領白色襯衫，巨大的荷葉邊領口襯托下，顯得臉蛋十分小巧，並以無袖開襟毛衣疊搭，穿出專屬的學院風，郭雪芙手插口袋擺拍美照，百變造型讓粉絲看得過癮。而兩套造型皆來自法國輕奢品牌Sandro，以高級設計感聞名，且價格相較於精品而言比較親民，也是女孩們的必備穿搭款式。

 

郭雪芙日前還以Chloé Kiss Bag出鏡擺拍美照，包款更是品牌旗下夯款，「唇形包」誕生於去年（2020年）9月的2021春夏大秀，是前任創意總監Natacha Ramsay-Levi操刀的最後一季作品，因此格外具有收藏價值，而包款最鮮明的亮點，就屬靈感取自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，將此化作流線型金屬握把，宛如嘴唇微張的模樣，搭配極致輕盈的柔軟小牛皮革包身，一剛一柔的鮮明對比，為包款塑造完美輪廓。

關鍵字：

郭雪芙, Sandro, 法國

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