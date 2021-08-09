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玄彬不要看！孫藝珍露大長腿帶貨包包　對尬小16歲關曉彤沒輸

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記者王蓁蓁 / 台北報導

VALENTINO近日接連釋出形象大片照，由女神們孫藝珍、關曉彤攜手演繹最新包款廣告影音，其中孫藝珍一身俐落的帥氣風衣出鏡，隨意躺在沙發上露出白皙長腿，對尬關曉彤下衣失蹤造型比美，相差16歲也完全沒輸！

▲孫藝珍、關曉彤 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝珍在最新VALENTINO形象大片照大方曬出修長美腿。（圖 / 翻攝IG@maisonvalentino，以下同。)

孫藝珍認愛玄彬後可以說是愛情事業兩得意，人氣不減反增，近期亮相VALENTINO的最新形象廣告，往後綁起的髮型呼應率性造型，清淡的精緻妝容則襯托出孫藝珍的逆齡臉龐，只見她一身長版開衩風衣，搭配慵懶側躺姿勢露出一雙修長美腿，令粉絲們大飽眼福直呼：「太辣」、「玄彬不要看」、「身材太絕了」。

▲孫藝珍、關曉彤 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝珍、關曉彤 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝珍演繹VALENTINO Supervee水桶手提包又帥又優雅。

另外，孫藝珍也換穿幹練的上班族小姊姊套裝，手拿VALENTINO Supervee水桶手提包又帥又優雅，下一套仙氣爆棚的one tone氣質裝扮，混搭運動感十足的小白球鞋，順勢遊走於浪漫與個性之間。

▲孫藝珍、關曉彤 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝珍、關曉彤 。（圖／翻攝IG）

▲關曉彤運用豹紋、蕾絲等材質服裝彰顯成熟女人韻味。

年僅23歲的關曉彤則一改清新形象，以豹紋、蕾絲等材質服裝彰顯成熟女人韻味，下衣失蹤的視覺效果，曬出銷魂S曲線，另一套鮮紅套裝加靴子造型也加碼狂秀長腿，讓粉絲們眼睛為之一亮，尤其孫藝珍與關曉彤同時為品牌出鏡大片，兩人相差16歲對尬，完全看不出年齡差距，掀起網友們一陣熱議：「孫仙無誤」、「孫藝珍根本看不出年齡」、「關曉彤造型太成熟」。

▲孫藝珍、關曉彤 。（圖／翻攝IG）

▲關曉彤一身搶眼鮮紅套裝加靴子造型也加碼秀出逆天長腿。

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關鍵字：

孫藝珍, 關曉彤, VALENTINO, 玄彬

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