農曆7月「勿掛燈籠、風鈴」　5個居家禁忌別踩雷

編輯／借借

今年8／8過父親節，農曆也是7月1日鬼門開的日子，雖然許多人都對農曆7月不要搬家、看房等有一定的概念，但還是有些細微的禁忌請不要踩，在居家的部分也有幾件事情要留意喔，總之在合理範圍下，寧可信其有不可信其無，在心理狀態下也能更加安心輕鬆。

勿在家裡看鬼片

雖然每年此時有許多電影或是活動都會有驚悚題材，但因今年防疫居家活動變多，應該不少人會想在家看鬼片，不過農曆7月建議最好還是不要，若真的很想看，在完整防疫措施下，還是去外面電影院或是刺激鬼屋等活動場所感受就好。

▲農曆7月有幾個居家禁忌不要做。（圖／unsplash，以下同）

普渡不要在家裡拜

7／15是中元節，許多家裡或是公司行號都會有普渡的活動，但切記若準備好供品祭拜亡靈，須在「家門外」進行普渡，不要擺在家門口內或是陽台來進行，此外還要以尊重的心情來進行祭拜，維持整個儀式的初心。

▲另建議中元普渡只要拜過一次，下一年就需要再持續進行，不要一年有一年沒有。（圖／ETtoday資料照）

勿掛燈籠

你有觀察到農曆7月要普渡的廟宇，都會豎起一支尾帶竹葉、頭帶根的竹竿，並在上方懸掛著寫著「慶讚中元」的圓形的燈籠嗎？其實這稱為「豎燈篙」，會在中元當天點上燈火，讓回到陽間度假的好兄弟們聚集休息，享用豐盛祭品，所以一般的住家若有燈籠擺飾，建議在農曆7月的時候拿下收起。

不要掛風鈴

日本人常有在夏天掛上風鈴的習慣，因為能感受微風的聲響，讓心底涼起來，然而今年8／7已是立秋，正式進入秋天，又在8／8跨入農曆7月，跟燈籠意思相同，風鈴發出的聲音在傳說中易吸引好兄弟聚集，還是拿下來不要懸掛為佳。

內心毛毛可拉上窗簾

在特別的風俗月份，或許很多人心裡都會較為緊張，若覺得感受有點毛毛的，建議在當下可以將門窗關起，然後拉上窗簾，類似像關上結界的感覺，室內盡量保持明亮，就心理學上來說也會較有安全感。

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