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Tiffany竟把昂貴BURBERRY襯衫當「野餐墊」？華莎耍辣帶貨同款TB手袋

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記者王則絲／台北報導

少女時代團員Tiffany近日於IG上Po出一組穿搭美照，她穿著BURBERRY夏季專屬TB印花套裝，於草地上直接席地而坐擺拍，只見她將其中一件襯衫單品直接鋪在地上，把動輒數萬元以上的精品服裝當「野餐墊」使用。另一女團MAMAMOO成員華莎也於日前演繹同一系列造型，大方秀出胸前深V，耍辣帶貨全新顏色的TB手袋。

▲Tiffany、華莎。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany、華莎。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany穿著BURBERRY 夏季TB花押單品擺拍。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

Tiffany不久前才迎來個人32歲生日，以及少女時代14週年，頻頻產出美照圖輯，最新穿搭照中，Tiffany來到綠油油的大草地上放鬆踏青，身穿BURBERRY夏季專屬的TB花押套裝，以細肩泳裝搭配落地寬褲呈現運動性感的風格，此外她還將同花色外罩單品直接鋪在地上當作「野餐墊」，也許是襯衫或者是長袖外套，但都是動輒好幾萬元的高價單品，相當豪氣。

▲burberry tb花押單品。（圖／品牌提供）

▲Burberry TB花押字印花棉質寬版襯衫NT＄35,500、印花絲質連帽外套NT＄85,000。（圖／品牌提供）

26歲的華莎因其特殊的個人魅力，與頗為洋派的性感形象，讓她深受各大品牌寵愛，這回她也同樣負責演繹BURBERRY的夏季新花押系列，身上一襲深藍色TB花押絲質緞面洋裝，展露她姣好的身形曲線，胸前陰影更引人注目，火辣性感，同時，華莎手上拎的新款TB包也很吸睛，全新淺藍配色特別有夏日的輕盈感。

▲Tiffany、華莎。（圖／翻攝自IG）

▲華莎帶貨最新TB花押 Lola手袋。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa）

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關鍵字：

Tiffany, 少女時代, 華莎, MAMAMOO, Burberry, TB

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