雅典鏤空陀飛輪錶霸氣　多切面錶耳源自隱形戰機

▲雅典玫瑰金Blast鏤空陀飛輪腕錶，1,785,200元。（圖／雅典錶提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

可探究機芯結構的鏤空錶，由於是面盤的主視覺，各品牌無不在機芯裝飾或通透結構上下功夫。雅典錶（Ulysse Nardin）新款Blast鏤空陀飛輪錶，即在面盤中央設置搶眼的X框架，兩側再加入一個拆解的X符碼，並以跳色設計與中央的X做出區隔，細看12時位置為前置設計的自動盤，而錶背亦可見到大大的鏤空X夾板，讓整只陀飛輪錶顯得前衛大膽。

▲雅典Blast鏤空陀飛輪錶耳稜角分明，靈感來自隱形戰機的線條設計。



Blast鏤空陀飛輪錶也在外型做革新，雅典錶以隱形戰機的線條為靈感，打造多面切割、稜角分明的錶耳，每個切面以緞面、噴砂及拋光的工法交替展現層次感，此錶款共有4種款式，分別以陶瓷、鈦金屬或玫瑰金打造。

▲雅典藍色Blast鏤空陀飛輪腕錶（左）1,512,000元，白色款1,578,000元。



HUBLOT（宇舶）Big Bang Black Magic陀飛輪自動上鍊陶瓷錶則是酷味十足的鏤空錶，其22K白金微型自動盤也位於12時位置，鏤空機芯經過倒角、太陽放射紋和噴砂等多重精緻處理，搭配6時位置不斷律動的陀飛輪裝置，讓人賞心悅目。

▲HUBLOT Big Bang黑陶瓷自動鏤空陀飛輪錶，2,943,000元（圖／Hublot提供）

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