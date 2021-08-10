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林美秀、吳淡如穿「塑崩褲」視覺秒-5kg！一件僅2490元超划算

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文／C編

想要擁有完美好體態，除了瘦身減肥之外，透過穿搭更是可以快速「變瘦」，「Her和她」推出「PP波瑟楓妮石墨烯懶人顯瘦提臀塑崩褲2件組」，穿上視覺效果立刻減5公斤，看起來腿部纖細又瘦長，吳淡如、林美秀都穿上示範，有7分及9分兩種不同長度的款式，更方便穿搭。

▲PP,波瑟楓妮,塑崩褲,內搭褲,穿搭,Her和她。（圖／Her和她）

▲PP波瑟楓妮石墨烯懶人顯瘦提臀塑崩褲2件組（七分／九分），原價19800元、特價4980元。點我購買

這款塑崩褲採用科技材質「石墨烯」製作，是一種由碳原子組成的六角形成蜂巢晶格的材料，由原礦石去除其他元素與雜物，磨成粉末再經過特殊技術溶解抽紗，成為特殊的石墨烯聚酯纖維紗線，最後編織成布。

▲PP,波瑟楓妮,Her和她,穿搭,。（圖／Her）

▲PP波瑟楓妮石墨烯懶人顯瘦提臀塑崩褲，運動時穿著也方便。

之所以稱之為「塑崩褲」，因為可以修飾腿型、崩掉老態，如果總是苦惱下半身瘦不下來，穿上塑崩褲可以立即展現修身線條。此外，超強伸縮彈性，適合任何身型，從S到2XL可以輕鬆穿上，一體成型的布料幫助束起贅肉，看起來更加顯瘦。

由於採用無縫針織經編技術，可以提升舒適度，並且有效幫助腿部加壓，同時有提臀效果，寬版的褲頭可以收平小腹，穿上瞬間自信心爆棚，不管是單穿或是搭配洋裝、長版上衣，都可以輕鬆展現性感的誘人曲線。

▲PP,波瑟楓妮,塑崩褲,內搭褲,穿搭,Her和她。（圖／Her和她）

▲PP波瑟楓妮 石墨烯懶人顯瘦提臀塑崩褲2件組（七分／九分），原價19800元、特價4980元。點我購買

「Her和她」推出林美秀、吳淡如代言的「PP波瑟楓妮 石墨烯懶人顯瘦提臀塑崩褲2件組」（七分／九分），原價19800元、特價4980元，相當於一件只要2490元，穿上肉肉都被塑起來，修飾小腿、提臀效果超級好。

關鍵字：

吳淡如, 林美秀, PP, 波瑟楓妮, 塑崩褲, 內搭褲, 穿搭, Her和她, Her

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