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蕭邦滑動鑽錶雙圈繞上手　納帕牛皮帶好柔軟

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▲▼Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Diamonds雙圈錶帶腕錶系列採用光滑納帕牛皮雙層包裹，顏色豐富。（圖／蕭邦提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

一款經典錶如何賦予新意？蕭邦的解答是換一條錶帶吧！招牌的Happy Diamonds腕錶採用全新的雙圈錶帶，選用光滑的納帕牛皮雙層包裹，纏繞於手腕上不僅柔軟舒適，且風格細緻優雅，備有多種顏色錶帶，主打的灰色款錶帶搭配18K玫瑰金錶殼，流露好氣質。

▲▼Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Diamonds雙圈錶帶腕錶，303,000元。
 

蕭邦Happy Diamonds錶徑26毫米，小巧秀氣，中央顯示時間，外圍環繞第二錶圈，兩者間的中空環形有5顆美鑽自由滑動於兩層藍寶石水晶玻璃之間，12時與6時與錶帶相接處各點綴一顆美鑽吸睛；品牌為保留完美的圓形輪廓，特別省去了錶冠，改在錶背設置調校時間的按鈕。

▲▼Chopard 。（圖／公關照）

▲纏繞雙圈的蕭邦Happy Diamonds腕錶風格優雅。

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期也推出錶帶繞雙圈的Emerald系列腕錶，小巧的八角形錶圈取自品牌最著名的祖母綠型切割鑽石模樣，面盤與緞面錶帶換上亮眼新色，包括綠松石色、香檳色、亮橘色與紫羅蘭色款式，一戴上手便能吸引目光。

▲▼Chopard 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕錶推出4款新色，各約460,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

►繞雙圈錶帶裝飾性取勝　海瑞溫斯頓亮色更吸睛

►她們都戴百萬錶奪奧運金牌！　輕盈堅固助女子七項全能衛冕

關鍵字：

蕭邦, Chopard, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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