推特爆紅「餃子口罩」戴起來意外好看　櫻花妹搶著戴可愛爆表！

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日本人腦洞大開的無限創意總是讓人大開眼界，還記得上次的「菠蘿麵包口罩」嗎？放心，這回沒有這麼獵奇，最近推特上大爆紅的是這款「餃子口罩」！由產出美味餃子聞名的宇都宮市所推出，日前傑尼斯男團偶像就於節目中戴上「餃子口罩」出鏡，因而掀起熱烈話題，像餃子一樣皺褶的外型，戴起來竟意外的好看！現在櫻花妹們都搶著戴。

▲日本傑尼斯偶像於節目中戴上「餃子口罩」意外引起粉絲們關注，在推特上被瘋狂轉推。（圖／翻攝自推特）



其實「餃子口罩」已推出一陣子了，日本栃木縣宇都宮市為推廣該地的餃子，經常推出許多周邊商品，先前推出「餃子口罩」時便已吸引不少目光。最近傑尼斯男子團體Snow Man在上綜藝節目時，為呼應兩座餃子都超有名城市，宇都宮市與濱松市的對決內容，而戴上了應景的「餃子口罩」，有了偶像的加持，「餃子口罩」再次於推特上爆紅一波。

▲「餃子口罩」目前共推出三款顏色。（圖／翻攝自宇都宮餃子會官網）



這款「餃子口罩」與之前的「菠蘿麵包口罩」不同，並不能食用、也沒有餃子的味道，正常許多，為100%純棉製作而成，雖不是醫療級，也有基本的防塵、抗菌功能，長型的布料上方，做出像是餃子皮的皺褶設計，拉開戴上後，外觀更與皮薄餡厚的美味餃子一模一樣，目前共有推出三種顏色，分別為米白色、裸杏色與焦糖色，並有分為兩種尺寸。

▲就連日妞都搶著戴「餃子口罩」，意外的很可愛！（圖／翻攝自推特@nagasawa_marina）



令人意外的是，這款腦洞大開的「餃子口罩」，戴起來竟意外的好看，有了偶像的加持後，更是大受歡迎，許多櫻花妹都搶著戴，戴起來效果也很不錯，特別俏皮、可愛。

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