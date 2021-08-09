選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」

▲許多現代人都有失眠、睡不好等睡眠困擾。(圖／翻攝IG@jtbcdrama)

編輯／Amanda

人的一生幾乎有三分之一的時間都在睡夢中度過，睡眠的好壞不僅影響身體健康、精神、肌膚，甚至會影響到精神，但現代人有不少人都有難入睡、睡不好等睡眠問題，先前日本雜誌就邀來專業睡眠醫師分享能幫助提升睡眠品質的小秘訣，常因睡眠問題困擾的人快來嘗試看看。

＃保持手腳溫暖



人體從四肢的末端釋放熱量，溫暖四肢，保持手足的溫度，能改善血液流動，會比較好入睡。

▲睡前1～1.5小時，用對水溫洗澡能幫助提升睡眠品質。(圖／翻攝IG@meung.e)



＃選對沐浴時間和水溫



選對沐浴時間和水溫，洗澡也能幫助有個良好睡眠。在睡前1～1.5個小時前，用38～40度的水溫沐浴，如果是喜歡用比較燙一點的水洗澡的人，就提前到2小時前沐浴。

＃先了解睡眠狀況



改善睡眠的第一步要先了解自己的睡眠狀況，可以配戴有健康監控功能的智慧手環，記錄自己的睡眠狀態。

▲香蕉是為人熟知的助眠食物。(圖／翻攝unsplash)



＃適當攝取富含色胺酸的食物



色胺酸是人體8種必須胺基酸的一種，對於睡眠很重要，是睡眠激素的來源，像是香蕉、納豆、堅果、酪梨、牛奶、蜂蜜等富含色胺酸的食物，適當食用有益於助眠。

＃不要太常午睡



有時候到了下午會昏昏欲睡想補眠，但一睡容易導致晚上睡更少，如果真的很累，就盡量在下午3點前，稍微閉上眼睛休息20分鐘緩解一下。

▲可善用含有薰衣草精油的枕頭噴霧，幫助在睡前舒緩放鬆情緒。(圖／翻攝IG@1010hope)



＃善用草藥及精油



可多利用天然草本植物的力量來幫助睡眠，像是歐美很熱門用於改善睡眠品質的香藥草「纈草」，可幫助放鬆中樞神經系統，有鎮靜作用，德國更將纈草產品列為睡眠改善的替代療法。另外，薰衣草精油中的芳樟醇也具有鎮靜作用，可促使副交感神經增強，讓人感到鬆弛想休息，可幫助安然入睡，所以晚上可使用薰衣草精油按摩或利用含有薰衣草精油的枕頭噴霧等，幫助舒緩放鬆情緒。

＃睡前1小時遠離3C產品



睡前1小時為自己進行「數位排毒」，也就是停止使用數位電子產品，因為像是手機、平板、電腦等3C產品發出的藍光會對人產生刺激，影響光線調節功能，所以睡前要遠離，尤其不要把手機放在枕頭旁。

►營養師揭「吃很少還變胖」的8大原因！壓力大、吃單一食物都NG



►「最美小三」韓素希維持47kg好身材，靠4招「佛系瘦身法」



►皮膚科醫師教「4種黑眼圈」改善法！熬夜熊貓眼要用「這種」眼霜