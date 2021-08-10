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吃早餐很重要！「5招提高基礎代謝」讓減肥更有效

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▲▼ 提高基礎代謝5秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲基礎代謝率提升，減肥更有效，也能養出易瘦體質。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official，以下同）

編輯／Amanda

一個人每天消耗的熱量絕大數是由基礎代謝率所包辦，想要成功減肥又不減掉肌肉，提高基礎代謝率絕對是一大關鍵！雖然基礎代謝會隨著年齡增長而下降，但只要選對東西、吃對方法，搭配良好生活、運動習慣，也能有所提升，快把以下5招提升基礎代謝的小秘訣學起來，遠離易胖體質，讓瘦身更有效。

1.多喝水

水對於人體來說非常重要，水除了是運送營養物質的載體，同時也是人體代謝廢物、燃燒脂肪時所需的必要元素，喝夠水能幫助身體及時排出代謝廢物，促進循環代謝；反之，當體內水分不足，會使代謝受阻，更會引發水腫情況。養成多喝水習慣，有助於提高代謝、維持身材，也有益健康。

 2.攝取足夠蛋白質

攝取足夠的蛋白質能幫助維持肌肉量、提高新陳代謝，且人體在消化蛋白質時所耗的能量比消化脂肪及碳水化合物更多，也更費時，不僅能延長飽足感，也會燃燒更多熱量，蛋白質攝取充足能幫助人體每日多燃燒150～200大卡的熱量，蛋白質攝取量建議至少為每日總熱量的25%～35%。

3.吃早餐

一般來說，早上是人體一天當中代謝效率最高的時候，早餐更像是新陳代謝的啟動器。因為睡眠時人體的新陳代謝會降低，而早上的第一餐能幫助讓人體代謝恢復到正常水平，才能更好的消耗熱量。 

4.漸進式減少熱量攝取

人體有自我保護機制，如果攝取熱量突然大幅減少，會使身體進入「節能模式」，主動降低新陳代謝率，以減緩能量消耗，並盡可能儲存脂肪，不僅無法真正幫助減肥，還很容易復胖。最好循序漸進地減少熱量攝取，比如這週先減少200大卡維持一週，下週再減少一點，給身體緩衝時間。

5.有氧＋力量訓練並進

有氧運動可幫助燃脂，對提高肌肉耐力也有幫助；而力量訓練能鍛鍊肌肉，維持並增加肌肉量，幫助基礎代謝率提升，最好有氧運動和力量訓練穿插進行，減脂加上增肌，瘦身效果更好，身形曲線也更緊實。

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減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 基礎代謝率, 代謝, 秘訣, 方法, 易瘦, 不易胖, 體質

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