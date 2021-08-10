減肥人注意！「7款食物」超有飽足感，嘴饞吃也不怕胖

▲夏季盛產的西瓜也是減重好物。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

想要減重的人都知道，想要瘦身成功是一場耐力賽，飢餓過頭反而容易報復性飲食，以下7種食物不但熱量低且營養價值高，還能給你幸福飽足感！

#莓果類

莓果類水果像是草莓、藍莓和覆盆子富含豐富維他命和礦物質，預防氧化效果顯著，一杯藍莓熱量不到100卡，卻擁有3.6克的高纖維，幫助增加飽足感，嘴饞時享用也不怕熱量破表。

#燕麥

燕麥營養價值高，是減重人士的健康補給品，富含蛋白質、纖維，吃下肚給人滿滿飽足感，曾有研究發現，吃燕麥可減少下一餐的飢餓感。

#雞蛋

蛋白質是飽足感來源，早餐選擇高蛋白飲食，不僅能減緩胃排空，同時降低體內飢餓素。

#西瓜

夏季正是享用西瓜的季節，西瓜水分充足且熱量低，同時擁有維他命A和維他命C等微量營養素，曾有研究指出，用相等熱量西瓜代替燕麥餅乾，能幫助減少熱量攝取。

#馬鈴薯

馬鈴薯總讓人以為高熱量，事實上一顆中等大小帶皮的烤馬鈴薯，熱量僅160大卡，同時更提供豐富蛋白質和纖維，曾有研究指出，吃馬鈴薯的飽足感勝過牛角麵包，足足高達7倍之多。

#魚

魚富含高營養價值，更是瘦身好物，建議挑選鱈魚、比目魚等瘦肉魚，避免選擇鮭魚鯖魚等高熱量魚類。

#清湯

好多減重的人都會避免喝湯，但卻有研究數據指出，在同樣成分下，湯比固體更能提供飽足感，因為湯減慢了胃排空速度。值得注意的是這裡的湯指的是清湯，有勾芡的濃湯熱量不在此列。

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