不噴香水也迷人！夏季必收美膚香體粉，輕輕拍上自帶香氣

▲夏季散發自然香氣超加分。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏季不需要噴香水也能自帶香氣，想要若隱若現又不想太張揚，建議可以從帶有淡淡香氣的保養品下手，像是SUQQU在今夏就推出純白花香限定香味的防曬乳，佳麗寶的米蘭絕色香體粉，炎炎夏日使用也備感舒適。

SUQQU香氛護膚系列在今夏推出純白花香限定香味，開頭散發白睡蓮和日本水仙的清新香氣， 隨後而來的是甜美濃郁的茉莉花和月下香。 經過中調的花香後，最後味道轉變成以白檀為主的沉穩日式基調。

▲SUQQU 香氛豔澤防曬，SPF25/PA+++，100g，1,750元。

今年夏季，品牌首度推出香氛防曬品項，輕盈水潤質地且添加高亮度珠光，不只抵禦紫外線，抹在身上更被純淨優雅花香包覆，肌膚滑順且散發光澤。

▲kanebo 米蘭絕色美膚香體粉2021(優雅版)，30g、附1粉撲，2,050元。

外型有如藝術品，有著高雅香氣的米蘭2021絕色香體粉報到，今年以「知的幸福」為主題，蜜粉刻畫著與兩位小天使親密地一起閱讀書籍、一同吸收新知，發現全新的幸福。

▲輕輕撲上香氛蜜粉，當作夜晚入睡前儀式。

添加來自珍稀白薔薇與花草天然精油，首度加入苦橙天然精油，與鳶尾花揉和出綠意與沉穩氣味，綻放脫俗清新柔香。米蘭絕色美膚香體粉，不論日常、沐浴後、睡前均可使用，尤其在悶熱夏季，輕撲香體粉，使膚觸絲滑，隨時散發溫柔香氣，