打造國外感玄關超簡單　5個重點「進門像豪宅」

▲從大門一進去的玄關是家中的第一印象。（圖／unsplash）

編輯／借借

基於逃生與大門簡潔的理由，很多人選擇把玄關安置在室內空間，玄關是客人進門的第一印象，也代表主人的居家風格，只要能兼顧5個重點，就能讓來客覺得你超有品味。

整齊的堆疊

相信每個人都有一定數量的鞋子，但說真的其實常穿的就那幾雙，建議玄關不要太貪心想擺上所有的鞋，除非你有一個非常大的鞋櫃，不然請收好平常不穿的鞋子，只把最常用的一、二雙鞋放在玄關就好，另外搭配儲物櫃做整齊的堆疊，看起來就不至於過亂。

小物置物櫃

放置在玄關的小物比你想像的多，鑰匙、小飾品、零錢甚至是信，建議使用儲物盒或附抽屜的家具，來解決過於雜亂的視覺，此外注意不要養成堆積信件的習慣，可約定在訂一個週間日清空那些信件。

選擇簡單線條的家具

除非東西很少，但一般而言玄關要放的東西都很多，建議盡量選擇線條簡單的家具，三層櫃不一定比桌子好，雖然可以放更多東西，但玄關不是用來堆積物品的，而是出門前的最後準備，掛上一面鏡子也是不錯的選擇。

善用藝術品

利用藝術品直接在玄關就呈現主人喜歡的風格，也是一個好主意，因為通常玄關空間不大，讓藝術品領導視覺，會先讓來客感受到住家的品味。

坐下的空間

在玄關處擺上一張椅子，不僅讓使用者方便穿脫鞋，也帶出居家的隨性舒適感，透露出主人強調生活品質的一面，當然可以在椅子上的選擇玩出變化，無論是有儲物空間的椅凳，或是可愛的單人椅，都能打造出享受的氛圍。