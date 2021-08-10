fb ig video ETtoday search mobile

打造國外感玄關超簡單　5個重點「進門像豪宅」

>

▲大門,入口,玄關,entryway。（圖／unsplash）

▲從大門一進去的玄關是家中的第一印象。（圖／unsplash）

編輯／借借

基於逃生與大門簡潔的理由，很多人選擇把玄關安置在室內空間，玄關是客人進門的第一印象，也代表主人的居家風格，只要能兼顧5個重點，就能讓來客覺得你超有品味。

整齊的堆疊
相信每個人都有一定數量的鞋子，但說真的其實常穿的就那幾雙，建議玄關不要太貪心想擺上所有的鞋，除非你有一個非常大的鞋櫃，不然請收好平常不穿的鞋子，只把最常用的一、二雙鞋放在玄關就好，另外搭配儲物櫃做整齊的堆疊，看起來就不至於過亂。

小物置物櫃
放置在玄關的小物比你想像的多，鑰匙、小飾品、零錢甚至是信，建議使用儲物盒或附抽屜的家具，來解決過於雜亂的視覺，此外注意不要養成堆積信件的習慣，可約定在訂一個週間日清空那些信件。

選擇簡單線條的家具
除非東西很少，但一般而言玄關要放的東西都很多，建議盡量選擇線條簡單的家具，三層櫃不一定比桌子好，雖然可以放更多東西，但玄關不是用來堆積物品的，而是出門前的最後準備，掛上一面鏡子也是不錯的選擇。

善用藝術品
利用藝術品直接在玄關就呈現主人喜歡的風格，也是一個好主意，因為通常玄關空間不大，讓藝術品領導視覺，會先讓來客感受到住家的品味。

坐下的空間
在玄關處擺上一張椅子，不僅讓使用者方便穿脫鞋，也帶出居家的隨性舒適感，透露出主人強調生活品質的一面，當然可以在椅子上的選擇玩出變化，無論是有儲物空間的椅凳，或是可愛的單人椅，都能打造出享受的氛圍。

關鍵字：

居家, 設計, 玄關

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」，喝對瘦身效果翻倍跳

專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」，喝對瘦身效果翻倍跳

選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」

選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」

明明很聰明卻愛裝傻的5大星座！射手躲麻煩、Top 2看破不說破

明明很聰明卻愛裝傻的5大星座！射手躲麻煩、Top 2看破不說破

80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用 推特爆紅「餃子口罩」戴起來意外好看　櫻花妹搶著戴可愛爆表！ 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 33歲趙麗穎超狂校服照曝光！「清純長髮＋百褶裙」網戀愛了 比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜 跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻 Jennie撞衫潤娥網一面倒「她贏了」　激短洋裝下黑絲襪美腿辣翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面