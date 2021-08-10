情人節優惠！星巴克「限定3天」第二杯半價　2間連鎖咖啡週末買一送一

▲星巴克七夕情人節前推優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團，業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

過了溫馨的88節，本週末將邁向甜蜜的七夕情人節啦，星巴克針對情人節，從8／11起推出LOVE TOGETHER店內飲品優惠，消費者可享第二杯半價，幾乎全台門市都有囊括；丹堤咖啡則在8／14情人節當天，推出買一送一優惠，伯朗咖啡館則在本週末針對特別門市推出買一送一好友優惠。

本週末正是好好陪伴情人的一天，星巴克超前部署在情人節前夕，邀請消費者先來享受咖啡時光，從8／11起至8／13限定3天，推出七夕LOVE TOGETHER第二杯半價活動，活動期間購買2杯大杯冰熱、口味相同的飲料，可享第二杯半價優惠。

特別的是，本次優惠活動除機場管制區特別門市外，其他所有門市都有囊括，包括一些風景景點或是特殊門市也可享特價，購買限制則為每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於MO&P行動預點服務，品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。

丹堤咖啡則在8／14當天推出甜蜜分享日服務，消費者只要致店並出示電子優惠圖示，即可於全台門市享全系列大杯以上飲品「外帶買一送一」，以價格低的飲品優先贈送，並提供多杯購買，但需於一次領取。

伯朗咖啡館則在8／15於徐匯廣場、宜蘭、家福中壢門市推出好友分享日回饋，以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，飲品不限品項、容量，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算，飲品限結帳當日領取。

另在台北有3間門市的餐飲品牌CAFE ACME，近期與居家生活品牌「hoi! 好好⽣活」合作打造的士林店，將於8／11試營運，也在8月底前，推出消費即贈優惠券活動，於象⼭店與⼠林店消費，即可獲得「hoi! 好好⽣活」⾨市消費滿899可享100元折抵券；⾄「hoi! 好好⽣ 活」全台⾨市消費，可獲得CAFE ACME咖啡及茶同品項買⼀送⼀優惠券。