Krystal穿「綁脖褲裝」洩性感曲線！　冰山顏值連生圖也美翻

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星Krystal（鄭秀晶）主演的勵志喜劇《警察課程》於昨晚（９日）首播，主演們Krystal、鄭振永與車太鉉更一同出席線上記者會宣傳，一改劇中飾演警察大學新生的帥氣形象，Krystal身穿性感的綁脖連身褲裝露出纖細曲線，一舉一動都是全場焦點。

Krystal在新劇《警察課程》中飾演警察大學新生「吳江熙」，英氣形象頗受矚目，而昨晚主演們一同亮相戲劇記者會宣傳，Krystal身穿美國品牌RALPH LAUREN綁脖連身褲裝亮相，以簡潔黑白色營造她的淡雅風格，與白皙肌膚完美呼應，Krystal也維持一貫的淡妝，仙氣足夠讓人驚艷。

▲鄭秀晶生圖也毫無瑕疵。（圖／翻攝自IG）

而呈現於脖子上的交叉綁帶細節，更為整體注入不少性感氣息，將Krystal的肩頸曲線唯美呈現，緊接著於腰間點綴黑色腰帶，將比例完美襯托，一雙長腿出現在鏡頭前成為最美畫面。Krystal也在個人IG上公開了這次的造型，哪怕在未修圖的畫面下，顏值也十分耐看。

其實Krystal身兼RALPH LAUREN南韓品牌大使，幾乎都會穿著品牌服飾出席活動，上回才以一套平口裙裝亮相首爾國際兒童電影節閉幕式活動，簡潔風格與她的個人特質不謀而合。