周曉涵戴口罩自嘲「差點毀容」，保養一招狂吸小鮮肉

▲周曉涵駐顏有術，淡妝十足少女味。（圖／翻攝自FB/周曉涵，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有「新一代偶像劇女神」之稱的女星周曉涵，私下保養有一套，外表少女味十足的她，完全看不出竟已37歲，她分享保養除了要用對產品外，更重要的是持之以恆，她笑稱肌膚顧好後桃花很旺，很容易吸引到年紀小的男生，他們都以為我跟他們同年。

時常在社群分享生活照的周曉涵，昨日公開一系列逆天居家美照，大方表示自己又長一歲，吸引網友在短時間內瘋狂按讚破萬。

聊到居家防疫期的肌膚狀況，她不好意思的說：「其實我有點小偷懶，想說防疫期前21天都沒有化妝，沒有過度刺激也不需要卸妝，應該不用太認真保養，結果有次出門戴口罩才兩三個小時，回到家照鏡子一看，發現兩頰跟鼻頭就長滿粉刺，我當下以為要毀容了，真的超崩潰！」

後來還是回歸正常的保養程序，吃健康餐、沙拉，和媽媽一起上線上課程，才漸漸恢復到現在的狀態。她分享：「我覺得保濕是最重要的，以前高中大學都著重在美白，因為只要上體育課都很容易曬黑，我會拼命去美白，不管塗的抹的吃的擦的都會去試，但後來發現底子沒打好，還是很容易變黑。後來從保濕下手，只要肌膚水潤健康，自然能看起來很亮。」





▲周曉涵分享愛用的初時肌單品。

她提到像是夏季很熱，就會簡化日常保養步驟，只使用化妝水、精華液跟凝霜。現在每天一定會用的就是玫瑰精萃超導修護露，因為我覺得化妝水是最不能省的，必須要很奢侈的用它，小心翼翼用一點可能沒辦法達到效果，也會搭配化妝水濕敷。

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