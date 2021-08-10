《上流戰爭》金素妍不藏了！　接拍內衣廣告洩40歲不科學身材

▲韓女星金素妍以《Penthouse上流戰爭》中惡女千書真角色大爆紅。（圖／翻攝自IG@sysysy1102）

記者王則絲／台北報導

主演韓劇《Penthouse上流戰爭》的女星金素妍，於劇中飾演惡女千書真，為觀眾最津津樂道的角色之一，今年已經邁入40歲大關的金素妍，臉蛋、體態全都保養得宜，近日更替內衣品牌出鏡形象畫報，大秀飽滿上圍曲線，直接不藏了！粉絲紛紛暴動：「太不科學了」、「身材真棒！」

▲金素妍接拍內衣廣告於近日陸續釋出。（圖／翻攝自IG@slim9.official）

金素妍於《上流戰爭》中的演出替她奪下百想最佳女演員大獎，不過與劇中心機兇狠的惡女形象恰恰相反，私下的金素妍其實非常天然呆，綜藝節目上她總是傻笑、做出很大的反應，惹得大家不斷大笑，著實是個可愛的傻大姐，反差個性讓她更加圈粉無數。

▲金素妍僅單穿內衣、外罩西裝外套，大秀好身材辣翻。（圖／翻攝自IG@slim9.official）

金素妍這回卸下犀利的大濃妝，化上與劇中風格迥異的清淡妝容，替內衣品牌拍攝形象廣告，換上不同內衣款式在鏡頭前演繹，即使罩著一件西裝外套，依然藏不住呼之欲出的傲人上圍，金素妍罕見不藏了，大方展露毫無贅肉的S曲線，同時展現溫柔氣質與性感女人味，幾乎可說是完美的身材，讓粉絲們不敢相信她其實已經40歲了，紛紛大讚：「太不科學了」、「女神」、「姐姐太性感太火辣了！」

▲金素妍姣好身材曲線令人難以相信她已經40歲了。（圖／翻攝自IG@slim9.official）

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