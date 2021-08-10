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小賈同款BALENCIAGA運動鞋爆紅！「細節曝光」鞋頭數字、膠水痕帥翻

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▲精品鞋。（圖／品牌提供）

▲小賈斯汀為BALENCIAGA拍攝時尚畫報。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

加拿大人氣歌手小賈斯汀（Justin Bieber）日前為BALENCIAGA（巴黎世家）獻出時尚畫報拍攝，而他親自帶貨的「Runner運動鞋」更是引起熱議話題，以品牌下一雙爆款鞋之姿登場，擁有「不收邊」的仿舊美感，現也進一步釋出更多鞋款細節照，讓潮粉們看仔細！

▲精品鞋。（圖／品牌提供）

▲小賈斯汀腳踩新款RUNNER 運動鞋。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA RUNNER 運動鞋一推出就成功引起話題，還找來小賈斯汀親自上腳拍攝時尚大片，他以平頭造型出鏡，身穿皮衣帽T亮相，腳踩的鞋款正是新款DIY Runner運動鞋。鞋款最大特色就是不規則的拼接美學，以網面、尼龍刻意打造出仿舊拼接的視覺效果，將多款經典跑鞋元素匯集一身。

▲精品鞋。（圖／品牌提供）

▲精品鞋。（圖／品牌提供）

▲RUNNER 運動鞋不修邊細節是亮點，鞋頭數字為鞋碼標誌。（圖／品牌提供）

而「不修邊」、膠痕和外露的接縫更是創新表現，其實膠水溢出只是故意為之，每隻鞋的塗抹效果都不一樣。此外， BALENCIAGA的鮮明Logo則藏身於鞋舌位置，Runner 標誌印在網面紋理側緣上，搭配手寫於鞋頭的鞋碼標誌，打造辨識度。RUNNER 運動鞋手工製作需要費時7小時，將提供簡潔黑、白色以及小賈斯汀演繹的酒紅撞色款，目前已經在台北微風信義與台中新光三越獨家上市發售。

▲精品鞋。（圖／品牌提供）

▲精品鞋。（圖／品牌提供）

▲Berluti 在2021 冬季系列推出 Fly 休閒鞋。（圖／品牌提供）

另外，鞋履品牌Berluti 在2021 冬季系列推出 Fly 休閒鞋，採用厚實雙色橡膠鞋底搭配幾何形狀的鞋跟， 靈感來自 20 世紀 70 年代跑鞋的極簡線條。三種不同款式中，兩款由皮革製作而成，並搭配鋸齒縫線細節與銀色皮革疊層。白色款飾以灰色為基調，色調和諧統一；另一款為黑白撞色設計，以紅色外底作點綴。第三款通體採用 Venezia 皮革，以 Patina 古法染製呈現標誌性的深咖啡色，搭配運動風格的黑色皮革邊條，兩側則巧妙地運用和諧色調鋸齒型縫線和穿孔細節，成為經典款式。

關鍵字：

小賈斯汀, Justin Bieber, BALENCIAGA, 巴黎世家

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