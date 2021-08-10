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李敏鎬「背影看起來也太好抱」！　慵懶擺拍秀「看不膩」大長腿

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記者王則絲／台北報導

韓劇一線男神李敏鎬近日於IG上貼出一組迷樣的「背影照」，只見他站在垃圾分類桶前好像很疑惑的樣子，即使沒露臉依然讓粉絲瘋狂：「背影看起來也太好抱！」同時，李敏鎬也Po出了當時拍攝工作的幕後照，他穿著LOUIS VUITON服裝坐在地上慵懶擺拍，盡展一雙讓人看不膩的招牌大長腿，誘人模樣狂吸超過370萬讚。

▲李敏鎬。（圖／翻攝自IG）

▲李敏鎬早先穿著LOUIS VUITTON 2021秋冬男裝現身活動。（圖／翻攝自IG@actorleeminho）

李敏鎬與LOUIS VUITTON（路易威登）一向關係良好，也替LV擔任手錶系列代言，經常穿著品牌服裝出席各大場合。先前李敏鎬現身活動時，便是選穿LV 2021秋冬男裝系列的合身羊毛西裝亮相，上頭的兩架小飛機扣飾為本季的招牌小元素，由李敏鎬駕馭起來瞬間帥氣滿點，從他逛店的自拍照裡還能發現所有人都在偷拍他。

▲李敏鎬。（圖／翻攝自IG）

▲李敏鎬也捕捉到所有人都在拍他的可愛畫面。（圖／翻攝自IG@actorleeminho）

最近Po出的背影照中，李敏鎬背對鏡頭站在一排垃圾分類桶前，還將雙腳打開壓低身子，似乎在猶豫究竟要丟哪一個，畫面頗為逗趣，但也不得不注意到，李敏鎬依然是展現了絕佳的身材比例，不愧是大家心中的「長腿歐爸」，就連背影也很帥，讓粉絲狂按愛心：「腿好長」、「你是想要來個背後擁抱嗎？」、「背影看起來也太好抱！」

▲李敏鎬。（圖／翻攝自IG）

▲李敏鎬近日貼出一組迷樣「背影照」，沒露臉照樣電翻粉絲。（圖／翻攝自IG@actorleeminho）

其實當天李敏鎬正在進行拍攝工作，他也釋出兩張幕後照讓大家搶先看，他同樣穿上了LV的秋冬新裝，先是以蓬鬆羽絨外套搭配黑褲，癱坐在地上慵懶擺拍，雙腿恣意向前伸，再次展現誘人的大長腿；接著換上綠色條紋襯衫搭配最新Mini Soft Trunk手袋，迷濛眼神瞬間電翻無數少女，狂吸超過370萬讚。

▲李敏鎬。（圖／翻攝自IG）

▲李敏鎬穿著LV秋冬新裝擺拍，一雙招牌長腿超吸睛。（圖／翻攝自IG@actorleeminho）

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關鍵字：

李敏鎬, LOUIS VUITTON, LV, 西裝, 背影, 長腿

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