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潘海利根香水一支只要99元！10款「英國貴族香」全部打包超划算

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文／C編

英國皇室御用香水品牌Penhaligon's（潘海利根），在香水界可以說是頂級香氛的代表之一，一瓶香水至少8000元起跳，如果喜歡好幾款味道，想全部收藏並不容易，「Her和她」推出「潘海利根香味圖書館禮盒」，一舉囊括10款小香，原價2200元、特價只要999元，等於每支小香水都百元有找，每天配合不同心情換一款香水，也毫無負擔。

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▲Penhaligon`s,潘海利根,香水,Her和她。（圖／Her）

▲潘海利根 香味圖書館禮盒，原價2200元、特價999元。點我購買

潘海利根是英國香氛品牌，由William Penhaligon在1874年所成立，已經超過百年歷史，原先他在倫敦的街道上成立一間美髮沙龍，專做造型的生意，後來受到附近一間土耳其浴的香味啟發，開始研發香水，才開啟了製作香水的事業。

利用上百種的香料融合而成的潘海利根香水，香調富有層次，不容易跟別人撞香，包裝瓶身設計也非常特別又與眾不同，其中最具知名度的就是「獸首」系列，每支都以不同的動物代表，還有角色設定，交織出關於英國公爵世家的故事，這次的圖書館禮盒中，也包含了「獸首」系列。

香味圖書館禮盒的10款小香：

1.Empressa廣霍之匣淡香精
前調：血橙
中調：蜜桃、黑莓、玫瑰
後調：廣霍香、香草

2.Luna月亮女神淡香水
前調：甜檸檬
中調：杜松子油
後調：巴蘭薩姆冷杉

3.Elisabethan Rose伊麗莎白玫瑰淡香精
前調：榛果葉
中調：紅百合
後調：香根草

4.Blenheim Bouquet布倫海姆淡香水
前調：薰衣草、阿馬爾菲檸檬、萊姆
基調：麝香、松木、黑胡椒

5.Duchess Rose獸首狐狸淡香精
前調：橘子
中調：玫瑰
後調：麝香、木質香

6.Lord George獸首公鹿淡香精
前調：白蘭地
中調：木質元素、琥珀
後調：零陵香豆

7.Quercus皇室橡樹古龍水
前調：檸檬、青檸、橘子、香檸檬
中調：茉莉、鈴蘭、小豆蔻
後調：橡木苔、檀香木、白松香、麝香、琥珀

8.Juniper Sling 杜松司令淡香水
前調： 肉桂、柑橘白蘭地、當歸、杜松子
中調： 荳蔻、皮革、黑胡椒、鳶尾木
後調： 紅糖、黑櫻桃、岩蘭草、琥珀

9.Endymion牧羊少年古龍水淡香精
前調： 佛手柑、橘子、薰衣草、鼠尾草
中調： 天竺葵、咖啡精華
後調： 岩蘭草、肉豆蔻、黑胡椒、小豆蔻、麝香、皮革、檀香、薰香、乳香、沒藥

10.Halfeti 黑玫瑰淡香精
前調：甜檸檬
中調：玫瑰、肉豆蔻
後調：麝香、檀香

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▲Penhaligon`s,潘海利根,香水,Her和她。（圖／Her）

▲潘海利根香味圖書館禮盒，原價2200元、特價999元。點我購買

想要一次擁有多款潘海利根作品，就趁這一檔，「Her和她」推出的「潘海利根香味圖書館禮盒」，包含10款小香，原價2200元、特價只要999元，相當於一支只要99元左右，非常划算又實惠，擁有它簡直就是時髦的代言人，一定要入手。

關鍵字：

Penhaligon’s, 潘海利根, 香水, Her和她, Her

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