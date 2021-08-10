40歲熊黛林熬夜仍然氣色超好　靠這4招讓人看起來紅潤有精神

記者李薇／綜合報導

藝人熊黛林已經40歲，但因為拍戲工作經常日夜顛倒，為了避免隔天氣色不佳，她自己就研發出一套熬夜也可以讓自己隔天氣色超好的秘訣，只要透過4個方法，就算前一天晚上沒睡飽，隔天狀態也可以超級好。

▲熊黛林雖然已經40歲，但各項條件維持得相當好。（圖／熊黛林微博）



1.首先就是在早上9點以前起床吃一頓好一點的早餐，可以用清淡的雜糧粥為主，切記不要太油膩。

2.熬夜之後都會泡一杯「枸杞菊花蜂蜜飲」，就是把枸杞、菊花洗乾淨之後，用熱水沖泡，最後加入蜂蜜，就可以調養出好氣色。

▲偶爾大吃但身材還是維持得很好。（圖／熊黛林微博）



3.當然熬夜之後，可以補一個好眠是最好不過的了，不過補眠也是有技巧的，首先熬夜之後做一個小時的睡眠休息，不建議睡到下午4、5點那種，以免影響晚上的睡眠；不然就是比平時早一點就寢，把部分的補眠時間放在夜間，可以避免失眠性的二次熬夜狀態。

4.最後就是多去戶外走動，新鮮空氣有助於身體健康跟身心愉快，同時也可以幫助精神萎靡狀態恢復精神的好方法。

▲熊黛林擁有良好的體態。（圖／熊黛林微博）

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