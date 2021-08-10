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想收喬治傑生年度項鍊要快！　招財綠東陵玉人氣最旺

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▲喬治傑生發表2022 HERITAGE年度紀念系列。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥精品喬治傑生（Georg Jensen）從1988年開始發表Heritage年度紀念珠寶，美好的傳統總吸引一群收藏家年年購入珍藏，也有不少消費者為紀念某個重要時刻而選擇該年份之作。今品牌發表2022年新品，首度加入被喻為「印度翡翠」的綠東陵玉，帶有豐沛生命力及財運的美好寓意，成為矚目焦點。

▲▼喬治傑生,林曉同 。（圖／公關照）

▲模特兒佩帶喬治傑生2022 HERITAGE年度紀念純銀綠東陵玉鍊墜，9,700元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

▲▼喬治傑生,林曉同 。（圖／公關照）▲▼喬治傑生,林曉同 。（圖／公關照）

▲喬治傑生2022年度紀念純銀綠東陵玉耳環（左）9,700元，台灣限量訂製純銀灰鐵石鍊墜12,000元。

喬治傑生2022 Heritage年度紀念珠寶，依然傳承新藝術時期的優美弧線及自然風格，由經過硫化處理銀質圓珠與立體葉脈線條，圍繞著中央主石，品牌運用了綠東陵玉、灰鐵石，以及如散發月光的純銀，除了灰鐵石僅有項鍊款式，其他兩種設計均備有項鍊與2款耳環。

▲▼喬治傑生,林曉同 。（圖／公關照）▲▼喬治傑生,林曉同 。（圖／公關照）

▲喬治傑生2022年度紀念純銀夾式耳環（左）8,800元，純銀鍊墜8,800元。

台灣珠寶設計師林曉同則擅長使用玉石打造優雅珠寶，於七夕情人節前夕推出幸福青鳥系列新作，由K金勾勒出青鳥輪廓，再鑲嵌玉石，並點綴美鑽或彩色寶石，款式包括手環、手鍊與鍊戒，風格清新且耐看。

▲▼喬治傑生,林曉同 。（圖／公關照）▲▼喬治傑生,林曉同 。（圖／公關照）

▲林曉同幸福青鳥耳墜（左）39,500元起，幸福青鳥Mini手鍊25,000元起。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

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關鍵字：

Georg Jensen, 喬治傑生, 林曉同

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