fb ig video ETtoday search mobile

風靡日妞的「蜜桃甲彩」好Juicy！擦起來顯嫩又可愛，好想咬一口

>

文／Squid

現在正值水蜜桃的產季，不僅要大口吃下多汁的蜜桃，手上的指甲彩繪也要跟上蜜桃風，才會看起來可愛又清純，《ET FASHION》就盤點幾款好看又可愛的蜜桃指甲彩繪，下次去做就指定要這款，包準讓妳清新又甜蜜，讓人忍不住想咬一口。

▲水蜜桃,甲彩,指甲彩繪,凝膠指彩,美甲,。（圖／IG）

▲超可愛的漸層版蜜桃。（圖／nailroomarudy IG）

1.漸層版蜜桃

透過粉橘色跟膚色的漸層，製作出一塊塊的粉紅感暈染，從遠處看讓人覺得就像是甜又多汁的水蜜桃，加上閃閃發亮的水珠，更顯得蜜桃多汁又水嫩，看起來超級可愛，絕對是必做款式之一。

▲水蜜桃,甲彩,指甲彩繪,凝膠指彩,美甲,。（圖／IG）

▲成熟版的蜜桃風格。（圖／hacchi_nail_official IG）

2.成熟版蜜桃

這款蜜桃比起前一款的顏色再深一點，看起來比較像是成熟版的蜜桃風格，不只是4指運用漸層的設計模仿出蜜桃的質感，其中一指更是畫出水蜜桃的風格，看起來更多樣化的設計，充滿古典氛圍。

▲水蜜桃,甲彩,指甲彩繪,凝膠指彩,美甲,。（圖／IG）

▲多汁版的蜜桃甲彩。（圖／nail.glow IG）

3.多汁版蜜桃

跟第一款有點類似，運用紅色調的漸層不規則的點在甲面上，製作出看起來就像是蜜桃的風格，並且上面使用透明的凝膠設計出水滴的樣貌，讓人忍不住想要啃一口，實在超級可愛。

►郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

►戴口罩也不怕掉色！蘭蔻全新「玫瑰唇露」顏色美炸、質地超飽和

►上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

關鍵字：

水蜜桃, 甲彩, 指甲彩繪, 凝膠指彩, 美甲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

戴口罩也不怕掉色！蘭蔻全新「玫瑰唇露」顏色美炸、質地超飽和 涼感保潔墊、涼被最低下殺1折！不到千元就可以買回家 專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」，喝對瘦身效果翻倍跳 選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」 明明很聰明卻愛裝傻的5大星座！射手躲麻煩、Top 2看破不說破 80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用 推特爆紅「餃子口罩」戴起來意外好看　櫻花妹搶著戴可愛爆表！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面