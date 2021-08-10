風靡日妞的「蜜桃甲彩」好Juicy！擦起來顯嫩又可愛，好想咬一口

文／Squid

現在正值水蜜桃的產季，不僅要大口吃下多汁的蜜桃，手上的指甲彩繪也要跟上蜜桃風，才會看起來可愛又清純，《ET FASHION》就盤點幾款好看又可愛的蜜桃指甲彩繪，下次去做就指定要這款，包準讓妳清新又甜蜜，讓人忍不住想咬一口。

▲超可愛的漸層版蜜桃。（圖／nailroomarudy IG）



1.漸層版蜜桃

透過粉橘色跟膚色的漸層，製作出一塊塊的粉紅感暈染，從遠處看讓人覺得就像是甜又多汁的水蜜桃，加上閃閃發亮的水珠，更顯得蜜桃多汁又水嫩，看起來超級可愛，絕對是必做款式之一。

▲成熟版的蜜桃風格。（圖／hacchi_nail_official IG）



2.成熟版蜜桃

這款蜜桃比起前一款的顏色再深一點，看起來比較像是成熟版的蜜桃風格，不只是4指運用漸層的設計模仿出蜜桃的質感，其中一指更是畫出水蜜桃的風格，看起來更多樣化的設計，充滿古典氛圍。

▲多汁版的蜜桃甲彩。（圖／nail.glow IG）



3.多汁版蜜桃

跟第一款有點類似，運用紅色調的漸層不規則的點在甲面上，製作出看起來就像是蜜桃的風格，並且上面使用透明的凝膠設計出水滴的樣貌，讓人忍不住想要啃一口，實在超級可愛。

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