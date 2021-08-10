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RM名場面製造機「貓耳測謊機」　新一代竟會發出「呼嚕聲」萌翻！

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編輯／JJ

韓綜《Running Man》曾有一集運用「貓耳朵測謊機」來玩遊戲，而經常被湊成對的成員梁世燦與全昭旻，便因為頭上的貓耳朵「太誠實」而讓氣氛曖昧到了極點，造就多幕名場面。這款「貓耳朵測謊機」其實是由日本公司NeuroSky所推出，最主要是透過偵測腦波感應情緒變化，繼2012年推出、停產後，今年又將帶來全新改版「Necomimi貓耳感應裝置」，不只會動，還會發出貓咪的「呼嚕聲」，簡直萌翻天！

▲日本貓耳朵測謊機。（圖／翻攝自官網）

▲回顧《Running Man》經典名場面。（圖／截自SBS）

《Running Man》過去曾有一集邀請當紅女團BLACKPINK作為嘉賓，其中一個遊戲環節，所有人頭上戴上「貓耳朵測謊機」，如果被發現有心口不一、說謊的狀況就輸了，結果因為梁世燦與全昭旻曖昧的對話和不斷轉動的貓耳朵讓現場氣氛嗨炸了，兩人的愛情線再次受到關注，是非常經典的橋段。

▲日本貓耳朵測謊機。（圖／翻攝自官網）

▲「Necomimi貓耳感應裝置」推出全新一代。（圖／翻攝自makuake）

而這款「貓耳朵測謊機」其實是日本科技公司NeuroSky推出的「Necomimi感應裝置」，原理為透過偵測腦電波，來判斷佩戴者的情緒，像是「專注」時貓耳朵就會呈現直立狀態，「放鬆」時則會向兩邊垂下，隨著情緒起伏波動，貓耳朵也可能會激動旋轉，非常可愛。

▲日本貓耳朵測謊機。（圖／翻攝自官網）

▲日本貓耳朵測謊機。（圖／翻攝自官網）

▲「Necomimi感應裝置」透過偵測腦波來感知情緒變化。（圖／翻攝自makuake）

「Necomimi感應裝置」一開始於2012年推出，不過後來停產了，但是這款裝置詢問度還是很高，今年夏天便宣布將帶來新一代「Necomimi感應裝置」！不只是在重量上改良變輕，還多裝載了揚聲器，讓貓耳朵的反應不只看得到、還聽得到，「專注」時會發出「喵」的爽朗叫聲、「放鬆」時則會發出「呼嚕嚕」的聲音，簡直叫貓奴們融化！

▲日本貓耳朵測謊機。（圖／翻攝自官網）

▲日本貓耳朵測謊機。（圖／翻攝自官網）

▲新一代「Necomimi感應裝置」會發出聲音了！且貓咪耳朵的造型也可以更換。（圖／翻攝自makuake）

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關鍵字：

貓耳朵測謊器, 貓耳朵髮箍, 腦波, 日本, Running Man, 梁世燦, 全昭旻, Necomimi

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