別隨便惹！「最難哄星座Top 3 」巨蟹冷戰王、冠軍會一次爆發

▲超難哄星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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談戀愛時總要時時顧慮到對方的感受，若是不愉快了，就及時哄哄另一半，感情才能細水長流，但有些人偏偏不好哄，一旦犯錯絕不是三言兩語就能夠哄好的，以下就揭曉「超難哄星座Top 3 」，上榜的千萬別隨便惹！

Top 3 牡羊座

雖然大家都有自己的脾氣，但是牡羊座的小脾氣偏偏特別多，牡羊只要陷入愛情，就會非常在意對方的一舉一動，萬一有一絲絲不如自己意的地方，就會開始生悶氣，而且愛面子的牡羊絕對不會明說，而是期待對方自己發現錯誤。所以跟牡羊座戀愛，千萬要懂得看臉色，別等到對方爆發了才來哄，牡羊是絕對哄不好的。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座難哄早就是出了名的，他們生氣的表現是「不發一語」，如果對方不好好處理，而且沒有一個合適的台階能下，巨蟹會選擇一直冷戰下去，等待破冰時機到來。其實巨蟹在意的點很簡單，只希望感受到對方誠心誠意的道歉，究竟是耍嘴皮說說而已還是真誠賠罪，巨蟹一直以來都很清楚。

Top 1 天蠍座

天蠍座跟別的星座不太一樣，遇到了不愉快的事情，天蠍原本會冷靜看待，但是一遇到有人來哄的時候，本來沒事的天蠍就會一觸即發，把長久以來經歷的委屈、不愉快、苦水一次宣洩，或許是一直以來堅強太久，所以有人哄的時候就很難停下來，所以天蠍絕對是一個需要陪伴和長期聆聽的星座。

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