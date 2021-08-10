用「2根香蕉＋晚餐隨便吃」就能瘦！　花30秒加工還幫助整腸

▲香蕉不但食用容易，更是減肥好幫手。（圖／unsplash，以下同）

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台灣一年四季都可吃到香蕉，而且也很方便購買，成為許多民眾喜愛的水果之一，香蕉不僅營養，還能幫助瘦身，日本腸道權威醫師松生恒夫推行晚上吃香蕉瘦身，只要選對時間吃，晚餐還能想吃什麼就吃什麼，而且只需要再1道加工手續，最快30秒就完成，還能增進清腸胃、皮膚健康，根本是懶人福音！

松生恒夫所推行的「夜香蕉健康法」，重點只有兩個，首先就是吃香蕉的時間掌握在「吃晚餐前的30分鐘」，吃的份量是2根香蕉，吃完之後「補充200ml的水分」，再開吃晚餐，而且晚餐的品項沒有限制，想吃什麼就能吃什麼。

其實這樣的概念相當簡單，就是透過進食前的「先食」，使用熱量低的香蕉獲得飽足感，晚餐自然就會吃得比較少，此外也能避免因爲整天累積的疲勞、壓力或空腹感，所引發出暴飲暴食的衝動，總覺得自己被限制飲食心情會不好、瘦不下來容易放棄的人，可以採用這樣的方法試試看。

松生恒夫還表示，香蕉其實「吃熱的」更好，因為透過熱的香蕉能溫暖腸胃，促進腸道把老廢物質排出體外，肌膚、腸胃都會更年輕，且加熱香蕉還能讓甜度增加，更有效攝取其中的抗氧化物質，加熱香蕉的方式很簡單，只要將皮剝掉，放入容器內用微波爐加熱30秒即可。

▲切成一片片加熱後更好食用。

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