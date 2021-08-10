fb ig video ETtoday search mobile

用「2根香蕉＋晚餐隨便吃」就能瘦！　花30秒加工還幫助整腸

>

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲香蕉不但食用容易，更是減肥好幫手。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

台灣一年四季都可吃到香蕉，而且也很方便購買，成為許多民眾喜愛的水果之一，香蕉不僅營養，還能幫助瘦身，日本腸道權威醫師松生恒夫推行晚上吃香蕉瘦身，只要選對時間吃，晚餐還能想吃什麼就吃什麼，而且只需要再1道加工手續，最快30秒就完成，還能增進清腸胃、皮膚健康，根本是懶人福音！

▲香蕉。（圖／unsplash）

松生恒夫所推行的「夜香蕉健康法」，重點只有兩個，首先就是吃香蕉的時間掌握在「吃晚餐前的30分鐘」，吃的份量是2根香蕉，吃完之後「補充200ml的水分」，再開吃晚餐，而且晚餐的品項沒有限制，想吃什麼就能吃什麼。

其實這樣的概念相當簡單，就是透過進食前的「先食」，使用熱量低的香蕉獲得飽足感，晚餐自然就會吃得比較少，此外也能避免因爲整天累積的疲勞、壓力或空腹感，所引發出暴飲暴食的衝動，總覺得自己被限制飲食心情會不好、瘦不下來容易放棄的人，可以採用這樣的方法試試看。

▲▼香蕉。（圖／免費圖庫pixels）

松生恒夫還表示，香蕉其實「吃熱的」更好，因為透過熱的香蕉能溫暖腸胃，促進腸道把老廢物質排出體外，肌膚、腸胃都會更年輕，且加熱香蕉還能讓甜度增加，更有效攝取其中的抗氧化物質，加熱香蕉的方式很簡單，只要將皮剝掉，放入容器內用微波爐加熱30秒即可。

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲切成一片片加熱後更好食用。

►「睡太久」也會加速老化　4個小習慣讓你看起來年輕10歲

►比168更容易！營養師教「52瘦身法」　還能養出易瘦體質

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 香蕉, 瘦身, 懶人

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」，喝對瘦身效果翻倍跳

專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」，喝對瘦身效果翻倍跳

選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」

選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」

明明很聰明卻愛裝傻的5大星座！射手躲麻煩、Top 2看破不說破

明明很聰明卻愛裝傻的5大星座！射手躲麻煩、Top 2看破不說破

戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用 推特爆紅「餃子口罩」戴起來意外好看　櫻花妹搶著戴可愛爆表！ 33歲趙麗穎超狂校服照曝光！「清純長髮＋百褶裙」網戀愛了 跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻 情人節優惠！星巴克「限定3天」第二杯半價　2間連鎖咖啡週末買一送一 比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面