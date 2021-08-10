米希亞東奧「剉冰裝」的設計師跨界　創作時髦小人偶珠寶

▲FRED聯手日本服裝設計師小泉智貴打造Fredy’s Tomo Dolls’s TUTU 墜飾加項鍊，560,300元。（圖／Fred提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本「鐵肺歌后」米希亞於東京奧運開幕式上，身穿裙襬染上七彩色調的白色大蓬裙、搭配MIKIMOTO珍珠串鍊登場，儘管有外媒將此造型評為「剉冰」，但她的確成功讓全世界觀眾見到日本時裝設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）一手打造的服裝了，層層紗堆起的像極了雲朵、如夢似幻，他也將此風格帶進了珠寶圈，與法國珠寶品牌FRED聯手創作出「Fredy’s Tomo’s Dolls」三款吊墜胸針。

▲日本時裝設計師小泉智貴2019年2月紐約時裝周一夕爆紅。





▲日本「鐵肺歌后」米希亞於東京奧運開幕式上，身穿小泉智貴打造的禮服搭配MIKIMOTO珍珠項鍊。（圖／達志影像／美聯社）

小泉智貴在2019年2月紐約時裝周一夕爆紅，本來默默無名的日本時裝設計師，竟讓國際知名的Marc Jacobs大方出借專賣店當他的秀場、超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）為他走秀，全因他以薄紗堆疊出立體豐盈的輪廓，輔以浪漫色調，讓人過目難忘，包括日本婚紗店、印花出名的名牌Pucci都找他聯名合作。

▲FRED Fredy’s Tomo’s Dolls CHOUCHOU墜飾（左）加項鍊526,000元，FROU-FROU墜飾加項鍊491,700元。



此次FRED邀小泉智貴以1989年推出的Fredy’s小人偶造型珠寶為藍本，創作Fredy’s Tomo’s Dolls兩用的吊墜胸針，採用與最初相同的設計，包括K金雕刻服飾、臉部以單顆珍珠詮釋，創新之處是各依身上服裝命名為FROU-FROU、CHOUCHOU和TUTU，霧金或亮金色的衣裙各有色，採實心或網狀鏤空設計，展現蓬裙、前短後長剪裁裙子或斗篷造型，再點綴色彩繽紛的寶石，連髮飾與鞋子都相當精細，充滿童趣。

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