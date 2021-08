絕美秋妝來了！RMK玫瑰木色調眼盒美到想包色、THREE眼頰盤超實用

▲。(圖/品牌提供,以下同)

記者張毓容/綜合報導

隨著防疫警戒降級,你的彩妝魂是否也蠢蠢欲動、迫不及待要解封?近來不少美妝品牌的秋季彩妝系列陸續登場,現在正是打造新妝容的好時候!像是RMK推出融合棕色、灰感粉紅等暖色調的一系列眼彩、唇彩,美到讓人想包色;而同為日系美妝的THREE則以宇宙為靈感,推出超實用眼頰盤,眼線筆、睫毛膏到指彩也都推出神秘又浪漫的色調。

▲RMK秋季彩妝系列共有7種品項。

RMK今年秋妝是新上任創意總監YUKI的首發系列作品,以花梨木、琥珀、栗色、紫藕色等含有茶色或帶灰調粉紅的暖色調,刻劃出秋日午後和夢境般的慵懶、神秘和溫暖感,從眼盒、唇膏、修容到指采,全都美到不行。

▲RMK 迷夢暖采眼盒,NT$2,050。



其中最受到關注的「迷夢暖采眼盒」,集結了霧感、緞光、亮澤、亮閃等4種不同質感,搭配紅棕、粉棕、黃色調和棕色調等多種顏色變化,共推出4款色選,不管單色或多色疊擦都很實用。

▲RMK 經典輕潤口紅(潤采),NT$1,350。



而擁有自然光澤和水漾潤澤感的RMK經典輕潤口紅(潤采),則以融入棕色的紅色調到帶紫的藕荷色調推出5款秋季限定新色,尤其珊瑚棕色#EX-05和藕調裸色#EX-06,可優雅可個性超百搭,人氣最高。

▲RMK 經典修容N,NT$1,100。



能創造由內而外自然透出微亮澤發色感的經典修容N,質地是一抹就能融於肌膚的濕潤配方,為了搭配深邃溫暖的眼妝與唇色,也推出3款全新秋季限定色,包含帶有暗色感的橙棕色#EX-19、帶灰調的粉紅色#EX-20和柔和珊瑚色#EX-21。

▲THREE秋季彩妝共推出6種品項。

同樣有著高人氣的日系美妝品牌THREE,今年秋妝則是以宇宙星辰為發想,不僅在色彩上加入神秘光燦感,連外殼包裝也融入星辰圖樣。

▲THREE 星辰幻采眼頰盒,NT$2,400。



這次THREE更將眼彩和頰彩打包,推出「星辰幻采眼頰盒」,代表行星光燦與陰影的2色眼影,一為霜狀、一為粉狀,依上妝順序不同,妝感呈現也會改變,再搭配上帶有輕透感的霜狀頰彩,一盤就能搞定多種妝容,共推出2種色選。

▲THREE 我型謎霧光唇膏,NT$1,400。



奶霜霧感質地的我型謎霧光唇膏,擁有高顯色度且含長效持粧配方,但又輕盈舒適不拔乾,這次也推出3款全新色選,包含柔和的黃棕色調#13 CHILD OF THE PLANET、浪漫的裸粉色#14 POWER OF THE PLANETS和明亮的艷紅色#15 MERCURY RISING。

▲THREE 魅光星采筆,NT$1,100。



魅光星采筆這次也全新改版推出4色,如奶油般柔滑的筆芯質地,可輕鬆描繪出各種粗細、角度或濃淡的線條,也附帶立體刷頭,可幫助勾畫出細緻眼尾或隨性暈染。

